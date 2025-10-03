Σοκ με Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα: Εκτός για 2-3 εβδομάδες- Αμφίβολος για Ολυμπιακό

Μόλις σε δύο αγώνες πρόλαβε να αγωνιστεί ο Λαμίν Γιαμάλ, καθώς ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα τραυματίστηκε ξανά, θέτοντας σε αμφιβολία τη συμμετοχή του στο επικείμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ο ταλαντούχος εξτρέμ, ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις στην ηβική χώρα, στο ίδιο σημείο όπου αντιμετώπιζε ήδη πρόβλημα, μετά την αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν. Η αποθεραπεία του εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από δύο έως τρεις εβδομάδες.

Έτσι, ο Γιαμάλ θα χάσει σίγουρα το ματς της Κυριακής (5/10) με τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, ενώ δεν θα βρίσκεται ούτε στις κλήσεις της εθνικής Ισπανίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Λαμίν Γιαμάλ θα καταφέρει να είναι έτοιμος για την 3η αγωνιστική του Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο νεαρός άσος προσπαθεί να προλάβει το ματς με τους Πειραιώτες, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 19:45.