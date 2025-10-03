Σπορ Ποδόσφαιρο Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός Champions League Λαμίν Γιαμάλ

Σοκ με Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα: Εκτός για 2-3 εβδομάδες- Αμφίβολος για Ολυμπιακό

Ο Λαμίν Γιαμάλ θεωρείται αμφίβολος για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, καθώς υπέστη νέο τραυματισμό στην ηβική χώρα.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μόλις σε δύο αγώνες πρόλαβε να αγωνιστεί ο Λαμίν Γιαμάλ, καθώς ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα τραυματίστηκε ξανά, θέτοντας σε αμφιβολία τη συμμετοχή του στο επικείμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ο ταλαντούχος εξτρέμ, ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις στην ηβική χώρα, στο ίδιο σημείο όπου αντιμετώπιζε ήδη πρόβλημα, μετά την αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν. Η αποθεραπεία του εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από δύο έως τρεις εβδομάδες.

Έτσι, ο Γιαμάλ θα χάσει σίγουρα το ματς της Κυριακής (5/10) με τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, ενώ δεν θα βρίσκεται ούτε στις κλήσεις της εθνικής Ισπανίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Λαμίν Γιαμάλ θα καταφέρει να είναι έτοιμος για την 3η αγωνιστική του Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο νεαρός άσος προσπαθεί να προλάβει το ματς με τους Πειραιώτες, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 19:45.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός Champions League Λαμίν Γιαμάλ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader