Μπαρτσελόνα: Νέο «σοκ» με Λεβαντόφσκι - Πολλά τα προβλήματα ενόψει Ολυμπιακού

Σε κατάσταση «συναγερμού» βρίσκεται η Μπαρτσελόνα, καθώς ο προπονητής Χάνσι Φλικ καλείται να διαχειριστεί μια άνευ προηγουμένου λίστα απουσιών, λίγες μέρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (21/10, 19:45) στο «Μονζουίκ» για την 3η αγωνιστική του Champions League. Οι «μπλαουγκράνα» θα παραταχθούν με επτά σημαντικά πλήγματα, με τελευταία την σημερινή είδηση της απουσίας του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο Πολωνός σούπερ σταρ υπέστη ρήξη οπίσθιου μηριαίου στο αριστερό του πόδι και τέθηκε οριστικά νοκ άουτ για το ματς με τους «ερυθρόλευκους». Ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι ο χρόνος ανάρρωσης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του τραυματισμού, ωστόσο αυτό το είδος τραυματισμού συνεπάγεται συνήθως αποχή τεσσάρων έως έξι εβδομάδων. Αυτό σημαίνει ότι ο 37χρονος φορ θα χάσει σίγουρα το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό (Τρίτη 21/20 21:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League αλλά πιθανότατα και το επερχόμενο «Clasico» με τη Ρεάλ (26/10)

The worries for Barcelona are increasing: Robert Lewandowski is out for weeks with a hamstring injury and will miss El Clásico ❌



In addition to Lewandowski, Ferran and Olmo have also returned from the international break with injuries. Olmo, in particular, is highly doubtful… pic.twitter.com/Q8z5BMPEQE — 433 (@433) October 14, 2025

Η απώλεια του Λεβαντόφσκι, ο οποίος φέτος μετράει τέσσερα γκολ σε εννέα εμφανίσεις, εξαντλεί τις επιθετικές επιλογές του Φλικ. Πέρα από τον Πολωνό φορ, ο Γερμανός τεχνικός αντιμετωπίζει έξι ακόμα «πονοκεφάλους», ενόψει του αγώνα Champions League με τον Ολυμπιακό.

❗𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗡𝗘𝗪𝗦

Robert Lewandowski has suffered a muscle tear in the biceps femoris of his left thigh.



His recovery time will depend on how the injury evolves. pic.twitter.com/oMA9stH1s6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2025

Συγκεκριμένα, νοκ άουτ έχουν τεθεί: ο Ντάνι Όλμο, ο οποίος τραυμάτισε τη γάμπα του και αναμένεται να επιστρέψει στις αρχές Νοεμβρίου, καθώς και ο Γκάβι, ο οποίος απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στα «πιτς» παραμένει ο βασικός τερματοφύλακας, Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, ενώ μακροχρόνια είναι και η απουσία του Χοάν Γκαρσία, η επιστροφή του οποίου υπολογίζεται για τον Νοέμβριο.

Όσον αφορά τον Ραφίνια, παρότι βρίσκεται σε φάση αποκατάστασής, οι πιθανότητες συμμετοχής του κόντρα στον Ολυμπιακό είναι ελάχιστες, με την ομάδα να τον προορίζει για το «Clasico». Τέλος, αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες παραμένει και ο Φερράν Τόρες, με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει τις επόμενες ημέρες. Αυτές οι απώλειες δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα πληρότητας στον Γερμανό τεχνικό.

Οι Ελάχιστες Επιλογές του Φλικ

Με τόσες απουσίες, οι επιθετικές επιλογές για την κορυφή του δόρατος περιορίζονται στον Μάρκους Ράσφορντ, ενώ διαθέσιμος είναι και ο Ρούνι Μπαρντγκτζί (αν και δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός).

Υπάρχει ωστόσο μια αχτίδα αισιοδοξίας για δύο παίκτες: ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Φερμίν Λόπες επέστρεψαν στις προπονήσεις και ενδέχεται να είναι έτοιμοι για το προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος εναντίον της Χιρόνα (18/10). Εφόσον αγωνιστούν εκεί, θα είναι διαθέσιμοι και για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.