Καζάνι που βράζει η Μπαρτσελόνα πριν τον Ολυμπιακό - «Σύγκρουση» Φλικ με τη διοίκηση για τον Γιαμάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες στην Ισπανία. Σύμφωνα με πληροφορίες του καταλανικού Μέσου «ElNacional», τις οποίες επιβεβαίωσε το «Cadena Ser», ο Χάνσι Φλικ, δεν εκτίμησε καθόλου το γεγονός ότι η διοίκηση υποβαθμίζει τη θέση του του για ένα μικρό επεισόδιο που αφορούσε τον Λαμίν Γιαμάλ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Καταλανός σταρ έφτασε αργά στην προπόνηση την παραμονή του αγώνα του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν (1-2), την 1η Οκτωβρίου.

Εμμονικός με την ακρίβεια και την πειθαρχία, ο Χάνσι Φλικ φέρεται να αποφάσισε να τιμωρήσει τον παίκτη αφαιρώντας τον από την αρχική ενδεκάδα την επόμενη μέρα εναντίον της Παρί. Ο Γερμανός προειδοποίησε τον Γιαμάλ για την απόφασή του, υπενθυμίζοντάς του τους αυστηρούς κανόνες που ισχύουν στα αποδυτήρια, οι οποίοι υποτίθεται ότι ισχύουν για όλους. Αλλά το θέμα δεν τελείωσε εκεί. Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα ενημέρωσης, ο Φλικ δέχθηκε έντονη πίεση από την διοίκηση για να δώσει τελικά φανέλα βασικού στον Γιαμάλ.

Ο Αλεχάντρο Ετσεβαρία, στενός συνεργάτης του προέδρου Τζυοάν Λαπόρτα, φέρεται να παρενέβη άμεσα για να παροτρύνει τον Ντέκο, τον αθλητικό διευθυντή, να ζητήσει από τον Φλικ να επανεξετάσει την απόφασή του. Και σαφώς απέδωσε καρπούς, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος μόλις ανάρρωνε από τραυματισμό, ξεκίνησε τον αγώνα. Μια απόφαση που πιθανότατα ελήφθη απρόθυμα από τον Γερμανό προπονητή, ο οποίος ερμήνευσε αυτή την πίεση ως καταπάτηση της εξουσίας του.

Οπως αναφέρουν στην Ισπανία, ο Χάνσι Φλικ φέρεται να ήταν πολύ λιγότερο αναστατωμένος από την καθυστέρηση του Γιαμάλ και περισσότερο από την πίεση που δέχθηκε από τους διοικούντες την Μπαρτσελόνα. Από την άλλη, ο σύλλογος, ερωτηθείς από τα Μέσα ενημέρωσης, υποβάθμισε το περιστατικό. Κάποιοι επέμειναν ότι δεν συνέβη τίποτα, άλλοι ότι το πρόβλημα λύθηκε χωρίς συνέπειες.

Το περιβάλλον του Γιαμάλ, από την πλευρά του, αρνήθηκε οποιαδήποτε απειθαρχία εκ μέρους του Ισπανού διεθνούς, αποδοκιμάζοντας την υπερβολή των Μέσων ενημέρωσης. Ο Γιαμάλ δεν έχει αγωνιστεί από τον αγώνα με την Παρί λόγω τραυματισμού στη βουβωνική χώρα. Θα μπορούσε να επιστρέψει το Σάββατο (18/10, 17:15) εναντίον της Χιρόνα, με την προοπτική να αγωνιστεί τόσο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Champions League την προσεχή Τρίτη (21/10, 19:45) όσο και στο «Clasico» εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης μια εβδομάδα αργότερα.

