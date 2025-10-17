Νέο πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα: Αμφίβολος για Ολυμπιακό ο Τόρες

Η Μπαρτσελόνα προετοιμάζεται για την αναμέτρηση του Σαββάτου (18/10) κόντρα στη Χιρόνα πριν τη μεγάλη «μάχη» με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Χάνσι Φλικ στο παιχνίδι του Σαββάτου δε θα μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Φεράν Τόρες, ο οποίος θα προφυλαχθεί καθώς γύρισε από τις αναμετρήσεις της εθνικής Ισπανίας με ενοχλήσεις.

«Νοσοκομείο» οι Καταλανοί, «αμφίβολος» ο Τόρες

Η αγωνιστική κατάσταση του Φεράν Τόρες θα επανεκτιμηθεί πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Όπως όλα δείχνουν, η απουσία του 25χρονου από το παιχνίδι με τη Χιρόνα γίνεται για λόγους «προφύλαξης» και δεν αποκλείεται εν τέλει να χρησιμοποιηθεί στον αγώνα της Τετάρτης (22/10) κόντρα στους «ερυθρόλευκους», αν και, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή, δε βρίσκεται σε πλήρη φόρμα.

Τα προβλήματα τραυματισμών στη Μπαρτσελόνα διαδέχονται το ένα το άλλο. Οι «Καταλανοί» θα παραταχθούν κόντρα στον Ολυμπιακό με ενδεκάδα «ανάγκης», αφού από την αναμέτρηση της Τετάρτης θα λείψουν τουλάχιστον πέντε βασικοί της ποδοσφαιριστές.

Οι Πειραιώτες ταξιδεύουν στη Βαρκελώνη, για να αντιμετωπίσουν μία «διαφορετική» Μπαρτσελόνα, αφού από τους «μπλαουγκράνα» θα λείψουν οι Λεβαντόφσκι, Τερ Στέγκεν, Ραφίνια, Όλμο και Γκάβι.