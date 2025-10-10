Champions League: Νέο πρόβλημα τραυματισμού στη Μπαρτσελόνα πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Τα προβλήματα συσσωρεύονται για την Μπαρτσελόνα και τον προπονητή της, Χάνσι Φλικ, καθώς στον απόηχο της «συντριβής» με 4-1 από τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα και της έντονης γκρίνιας για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα, προστίθεται και ο τραυματισμός του Ντάνι Όλμο. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Λειψία, αποχώρησε κουτσαίνοντας από την προπόνηση της Εθνικής Ισπανίας λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, με τις ιατρικές εξετάσεις να αναμένεται να διαπιστώσουν τη σοβαρότητα του θέματος.

Ο τραυματισμός του 27χρονου Όλμο έχει προκαλέσει ήδη αναταραχή στην Ισπανία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Λουίς ντε λα Φουέντε δήλωσε ότι ο παίκτης «δεν έχει προπονηθεί όλη την εβδομάδα» και «δεν ένιωθε καλά», καθιστώντας τον αμφίβολο για τον επερχόμενο προκριματικό αγώνα του Μουντιάλ κόντρα στη Γεωργία.

Για την Μπαρτσελόνα, η οποία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή με ένα εξαντλητικό πρόγραμμα σε La Liga και Champions League, η απουσία του Όλμο αποτελεί μεγάλο πλήγμα. Ο Ισπανός θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος στο πλάνο του Φλικ, συμπληρώνοντας τους Πέδρι και Φρένκι ντε Γιονγκ, και η συμμετοχή του στον κρίσιμο αγώνα του Champions League κόντρα στον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου (19:45) είναι πλέον αμφίβολη.

🚨 Dani Olmo, currently undergoing tests after suffering calf issues while training with Spanish national team squad.



De La Fuente: “Olmo hasn’t trained all week and he arrived tired, with some discomfort. Today he didn’t feel well, so we told him to stop training”. pic.twitter.com/VuIyY8XDf6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2025

Πέρα από τον Όλμο, ο Γερμανός τεχνικός εξακολουθεί να διαχειρίζεται την αβεβαιότητα γύρω από τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αντιμετώπισε υποτροπή στον τραυματισμό του και απουσιάζει από τις υποχρεώσεις της Εθνικής. Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία ότι ο νεαρός εξτρέμ θα είναι έτοιμος για τους «ερυθρόλευκους». Τα θετικά νέα έρχονται από τους Φερμίν και Ραφίνια, οι οποίοι αναμένεται να είναι διαθέσιμοι μετά τη διακοπή, με τον Φερμίν να έχει ήδη επιστρέψει στις προπονήσεις των «μπλαουγκράνα».