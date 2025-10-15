Μπαρτσελόνα: Αυτές είναι οι απουσίες της ενόψει του ματς με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Μπαρτσελόνα στις 21 Οκτωβρίου για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει ως απρόσμενο σύμμαχο, καθώς οι τραυματισμοί βασικών παιχτών της γηπεδούχου έρχονται ο ένας μετά την άλλο με τελευταία αυτή του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο Χάνσι Φλικ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών, με τον Γερμανό τεχνικό να μην υπολογίζει σε 6 βασικές του μονάδες. Σίγουρα νοκ-άουτ για το εντός έδρας ματς με τους νταμπλούχους Ελλάδας έχει τεθεί ο Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν (2 μήνες εκτός), ο Γκάβι (1 μήνα εκτός), ο Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι (4-6 εβδομάδες εκτός), ο Τζοάν Γκαρσία (1 μήνα εκτός), με τις δύο τελευταίες σημαντικές απουσίες να είναι οι Ραφίνια και Ντάνι Όλμο (3 εβδομάδες εκτός αμφότεροι).

Από την άλλη καλά μαντάτα προέκυψαν για τους Λαμίν Γιαμάλ, Φεράν Τόρες και Φερμίν Λόπεζ οι οποίοι όπως όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με την Χιρόνα αρχικά για το πρωτάθλημα (18/10, 17:15). Οι μπλαουγκράνα πιστεύουν σε ομαλή επιστροφή και για τους τρεις ώστε να είναι στο 100% απέναντι στον Ολυμπιακό άλλα και στο ντέρμπι που ακολουθεί απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.