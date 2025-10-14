Το Champions League θα ξεκινήσει τη σεζόν 2026-2027 με μια τεράστια έκπληξη

Το Champions League ανανεώθηκε ριζικά την περασμένη σεζόν, μετά την εισαγωγή της μορφής «League Phase». Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωσης βρίσκεται στη δεύτερη σεζόν αυτού του νέου στυλ, έχοντας καταργήσει τον παραδοσιακό γύρο της φάσης των ομίλων.

Η «League Phase» σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότεροι αγώνες στο Champions League, αποφέροντας περισσότερα χρήματα στη διαδικασία. Και η UEFA σχεδιάζει περαιτέρω ιδέες στο πλαίσιο των σχεδίων για την αύξηση των εσόδων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», το Champions League θα ξεκινήσει με έναν ξεχωριστό αγώνα και ενδέχεται να περιλαμβάνει και τελετή έναρξης. Από τη σεζόν 2027/28, η διοργάνωση θα ξεκινήσει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο στην έδρα της, στο μοναδικό παιχνίδι της πρώτης βραδιάς.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο εναρκτήριος αγώνας της κορυφαίας ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής αναμένεται να συνοδεύεται από τελετή έναρξης, στο πλαίσιο μιας νέας εμπορικής στρατηγικής που επιμελείται η αμερικανική εταιρεία Relevent. Μετά από αυτόν τον αγώνα την Τρίτη το βράδυ, η υπόλοιπη δράση θα διεξάγονται Τετάρτη και Πέμπτη.

«Το να τεθεί στην άκρη το πρώτο παιχνίδι αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για την αύξηση της αξίας και θα μπορούσε να δει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του πλανήτη από τον κόσμο της μουσικής να εμφανίζονται σε αυτό που θα εξελιχθεί σε εκδήλωση», σύμφωνα με την Daily Mail.

Το προτεινόμενο νέο φορμάτ του Champions League έρχεται μετά από δημοσίευμα που αναφέρει ότι η UEFA θα προκηρύξει τις προσφορές για τη διαδικασία ανάθεσης των διοργανώσεών της από το 2027 και μετά τις επόμενες εβδομάδες. Η Relevent, η αμερικανική εταιρεία που προσλήφθηκε για να πουλήσει τα δικαιώματα, θέλει να προσφέρει την πρώτη επιλογή για κάθε γύρο αγώνων του Champions League αποκλειστικά σε μια παγκόσμια πλατφόρμα streaming όπως το Amazon Prime και το Netflix, σε μια προσπάθεια να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα.