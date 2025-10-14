Η Αγία Άννα πηγαίνει τον Ολυμπιακό στα δικαστήρια και ο λόγος είναι... ο Κωστούλας

Στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ προσφεύγει η Αγία Άννα και όλα αυτά για μια συμφωνία, που όπως ισχυρίζεται, ο Ολυμπιακός αθέτησε, στην μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα.

Θυμίζουμε πως ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει μετακομίσει στην Αγγλία για λογαριασμό της Μπράιτον, όμως αυτό έκανε την ομάδα της Αγίας Άννας να προχωρήσει σε καταγγελία. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η ομάδα της Μαγνησίας, ο Ολυμπιακός δεν τήρησε τη συμφωνία που είχαν οι δύο πλευρές όταν ο νεαρός επιθετικός μετακόμισε στην ομάδα του Πειραιά. Κι αυτό γιατί σε περίπτωση μεταγραφής του επιθετικού σε άλλη ομάδα, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, προβλεπόταν η καταβολή ενός ποσοστού 3% από τα χρήματα που θα έβαζε στα ταμεία η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Οι άνθρωποι του συλλόγου της Αγίας Άννας ισχυρίζονται πως οι Πειραιώτες επιχείρησαν να... γλιτώσουν αυτό τον όρο, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο (και ταυτόχρονα λύνοντας το παλιό) με τον παίκτη.

Κάπως έτσι, η Αγία Άννα διεκδικεί το ποσό των 1.2 εκατ. ευρώ, το 3% των 40 εκατ. ευρώ που κόστισε η μεταγραφή του στην Μπράιτον. Η υπόθεση αναμένεται να φτάσει στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ σήμερα (14/10).



