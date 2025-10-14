Σπορ Ολυμπιακός Μπράιτον Μπάμπης Κωστούλας Ποδόσφαιρο Καταγγελία

Η Αγία Άννα πηγαίνει τον Ολυμπιακό στα δικαστήρια και ο λόγος είναι... ο Κωστούλας

Η ομάδα της Μαγνησίας θα προσφύγει στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ για μια συμφωνία που αφορά τον Μπάμπη Κωστούλα.

Eurokinissi
Eurokinissi
Χρήστος Μπατάκας avatar
Χρήστος Μπατάκας

Στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ προσφεύγει η Αγία Άννα και όλα αυτά για μια συμφωνία, που όπως ισχυρίζεται, ο Ολυμπιακός αθέτησε, στην μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα.

Θυμίζουμε πως ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει μετακομίσει στην Αγγλία για λογαριασμό της Μπράιτον, όμως αυτό έκανε την ομάδα της Αγίας Άννας να προχωρήσει σε καταγγελία. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η ομάδα της Μαγνησίας, ο Ολυμπιακός δεν τήρησε τη συμφωνία που είχαν οι δύο πλευρές όταν ο νεαρός επιθετικός μετακόμισε στην ομάδα του Πειραιά. Κι αυτό γιατί σε περίπτωση μεταγραφής του επιθετικού σε άλλη ομάδα, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, προβλεπόταν η καταβολή ενός ποσοστού 3% από τα χρήματα που θα έβαζε στα ταμεία η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Οι άνθρωποι του συλλόγου της Αγίας Άννας ισχυρίζονται πως οι Πειραιώτες επιχείρησαν να... γλιτώσουν αυτό τον όρο, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο (και ταυτόχρονα λύνοντας το παλιό) με τον παίκτη. 

Κάπως έτσι, η Αγία Άννα διεκδικεί το ποσό των 1.2 εκατ. ευρώ, το 3% των 40 εκατ. ευρώ που κόστισε η μεταγραφή του στην Μπράιτον. Η υπόθεση αναμένεται να φτάσει στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ σήμερα (14/10).

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Μπράιτον Μπάμπης Κωστούλας Ποδόσφαιρο Καταγγελία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader