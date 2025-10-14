Ποδοσφαιριστής πήγε να... συλληφθεί στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα - Ο απίθανος λόγος

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νικαράγουας (FENIFUT) εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση εκφράζοντας την «έντονη διαμαρτυρία» της προς τις αρχές της Κόστα Ρίκα και τη FIFA, μετά το περιστατικό που συνέβη τη νύχτα της 13ης Οκτωβρίου, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του προκριματικού αγώνα μεταξύ Κόστα Ρίκα και Νικαράγουας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι αρχές της Κόστα Ρίκα, συνοδευόμενες από δικαστικούς εκπροσώπους, εισήλθαν στα αποδυτήρια για να συλλάβουν έναν παίκτη από τη Νικαράγουα σχετικά με μια νομική διαδικασία που σχετίζεται με την πληρωμή διατροφής παιδιού του, προκαλώντας ένταση και σύγχυση στην ομάδα.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι ο ποδοσφαιριστής και η αποστολή της Νικαράγουας βρίσκονταν σε κοσταρικανό έδαφος από το προηγούμενο Σάββατο, και ότι οι αρμόδιες αρχές είχαν πλήρη γνώση της τοποθεσίας όλων των παικτών, συμμετέχοντας μάλιστα σε σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε το ίδιο πρωί στο γήπεδο.

Η ομοσπονδία υπογράμμισε πως αναγνωρίζει και σέβεται το κράτος δικαίου και την ισχύουσα νομοθεσία, ωστόσο απορρίπτει τον τρόπο, τη χρονική στιγμή και το πλαίσιο μέσα στα οποία πραγματοποιήθηκε η διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι «παραβίασε το αθλητικό πνεύμα που οφείλει να κυριαρχεί σε κάθε διεθνή διοργάνωση».

Μάλιστα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νικαράγουας απαίτησε το περιστατικό να διερευνηθεί από τη FIFA και τις αρμόδιες αθλητικές αρχές, με σκοπό να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων συμβάντων σε μελλοντικά επίσημα τουρνουά. Η ταυτότητα του Νικαραγουανού ποδοσφαιριστή δεν έχει αποκαλυφθεί, αλλά τελικά μπόρεσε να αγωνιστεί στον αγώνα, αν και χρειάστηκε να πληρώσει το χρέος στο τέλος του αγώνα, για να αποφύγει τη σύλληψη.

Η Κόστα Ρίκα φιλοξένησε τη Νικαράγουα τη Δευτέρα (13/10) επικρατώντας 4-1, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της τελικής φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου CONCACAF, το οποίο θα φιλοξενηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.