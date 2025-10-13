Η Αλ Χιλάλ θέλει να κάνει την μεταγραφή του αιώνα: Δίνει 400 εκατομμύρια για να τον Γιαμάλ

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της ισπανικής Fichajes.net, η Αλ Χιλαλ από την Σαουδική Αραβία φέρεται να κατέθεσε πρόταση ρεκόρ 400 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπαρτσελόνα για τον 18χρονο Λαμίν Γιαμάλ, προσφέροντάς του συμβόλαιο επτά ετών, με ετήσιες απολαβές που θα τον κάνουν τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή σε όλο τον πλανήτη.

Η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα όμως με το ρεπορτάζ, διέψευσε την πρόταση, τονίζοντας ότι ο Γιαμάλ δεν πωλείται, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα της ομάδας. Ωστόσο, η οικονομική δυναμική της Αλ-Χιλάλ και σε συνδυασμό με το αστρονομικό συμβόλαιο που προσφέρει στον σούπερ-σταρ των «μπλαουγκράνα» ενδέχεται να περιπλέξουν την κατάσταση.

Το νέο συμβόλαιο, οι τρελοί Σαουδάραβες και ο τραυματισμός

Ο Φαχντ Μπιν Ναφίλ, πρόεδρος του συλλόγου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ονειρεύεται την υπογραφή του Γιαμάλ και όχι άδικα, καθώς στο παρελθόν έχει προχωρήσει σε μεταγραφές μεγάλων ονομάτων από την Ευρώπη ξοδεύοντας τεράστια ποσά, όπως ο Νούνιεζ της Λίβερπουλ (53εκατ.), ο Ρούμπεν Νέβες (55εκατ.) και φυσικά ο Νεϊμάρ με 90 εκατομμύρια.

Πρέπει επίσης να συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι, ο 18χρονος έχει πρόσφατα υπογράψει νέο συμβόλαιο, με την ισπανική ομάδα έως το 2031, με γενναία αύξηση μισθού που αγγίζει περίπου τα 10 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και μπόνους υπογραφής 25 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τον Γιαμάλ αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, απουσιάζοντας παράλληλα από τις κλήσεις της εθνικής Ισπανίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και τα παιχνίδια με Γεωργία και Βουλγαρία.

Μάλιστα, ο προπονητής του στους Καταλανούς, Χάνσι Φλικ, βρίσκεται σε «αναμμένα κάρβουνα», καθώς ο Ισπανός κάνει αγώνα δρόμου, ώστε να είναι έτοιμος, για το El Clásico στις 26 Οκτωβρίου και το ματς με τον Ολυμπιακό για τη 3η αγωνιστική της φάσης ομίλων του Champions League.