Ο Εμπαπέ παίρνει θέση για τον Γιαμάλ: «Είναι παιδί ακόμα, αφήστε τον να ζήσει»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχος στη συζήτηση γύρω από τον Λαμίν Γιαμάλ, το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα που έχει γίνει θέμα συζήτησης όχι μόνο για τις επιδόσεις του στο γήπεδο, αλλά και για τη ζωή του εκτός αυτού. Με αφορμή την κριτική που δέχτηκε ο 18χρονος για κάποιες «υπερβολές» στο πάρτι γενεθλίων του, ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας έστειλε σαφές μήνυμα: «Αφήστε τον ήσυχο».



Σε συνέντευξή του στο Movistar, ο Εμπαπέ εμφανίστηκε απόλυτα προστατευτικός απέναντι στον νεαρό Ισπανό, δείχνοντας πως βλέπει στον Γιαμάλ… μια αντανάκλαση του εαυτού του. «Όλοι στα 18 κάνουν λάθη, είναι μέρος της ζωής», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως ο κόσμος πρέπει να ξεχωρίσει τον παίκτη από τον άνθρωπο.

«Ο Λαμίν είναι φαινόμενο στο ποδόσφαιρο, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλά ένα παιδί που μαθαίνει τον κόσμο. Δεν μπορεί να ζει υπό μικροσκόπιο κάθε του στιγμή», πρόσθεσε ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνοντας σεβασμό και ωριμότητα απέναντι σε έναν από τους μεγαλύτερους «αντιπάλους» του.

Οι δυο τους έχουν δημιουργήσει ήδη ένα ιδιαίτερο rival story , από τα clasico της La Liga μέχρι τη μάχη Γαλλίας-Ισπανίας στο Euro. Ωστόσο, ο Εμπαπέ έδειξε ότι εκτός γηπέδου υπάρχει χώρος και για αλληλεγγύη: «Εύχομαι να μείνει συγκεντρωμένος στο ποδόσφαιρο και να ακολουθήσει το δρόμο που θέλει».