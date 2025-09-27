Βασίλισσα της Μαδρίτης η Ατλέτικο , «σκόρπισε» την Ρεάλ (5-2)

Ματς ακατάλληλο για καρδιακούς στην Μαδρίτη, με την Ατλέτικο να παίρνει το ντέρμπι με την Ρεάλ με 5-2 και να την υποχρεώνει στην πρώτη της φετινή ήττα στην La Liga.

Πολύ ωραία γκολ, ανατροπές στο σκορ και μία βαριά ήττα για την «βασίλισσα» που κατέρρευσε στην επανάληψη. Με τους «ροχιμπλάνκος» να ξεσπούν στην επανάληψη σε μία από τις πιο εντυπωσιακές τους εμφανίσεις μέσα στο σπίτι τους.

Το ματς

Η Ατλέτικο πήρε το προβάδισμα στο σκορ μόλις στο 14ο λεπτό. Από την σέντρα του Σιμεόνε, ο Λε Νορμάντ από φαινομενικά δύσκολη θέση, πήδηξε πιο ψηλά απ' όλους και με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, με τον Κουρτοά να μην μπορεί να αντιδράσει. Ωστόσο έντεκα λεπτά μετά η Ρεάλ απάντησε και έφερε το ματς στα ίσια. Τρομερή πάσα του Γκιουλέρ, ο Εμπαπέ με υπέροχο τελείωμα σε τετ-α-τετ με τον Όμπλακ έστειλε στέλνει την μπάλα χαμηλά, στην αριστερή γωνία της εστίας.

Στο 37ο λεπτό η «βασίλισσα» έφερε τούμπα το ματς. Ο Βινίσιους πέρασε ωραία την μπάλα στον Γκιουλέρ στην άκρη της περιοχής και αυτός με ωραίο τελείωμα την έστειλε στο κέντρο της εστίας για το 1-2.

Μάλιστα στην επόμενη φάση, η Ατλέτικο άγγιξε την ισοφάριση, όταν ο Άλβαρε με πολύ δυνατό σουτ σημάδεψε το δεξί δοκάρι. Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στις καθυστερήσεις, όταν ο Σόρλοθ με δυνατή κεφαλιά στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Κουρτουά.

Με την έναρξη της επανάληψης η Ατλέτικο ήταν καταιγιστική. Με τον Χούλιαν Άλβαρες στο 51' να της δίνει το προβάδισμα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και στο 64' να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 4-2 με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γκριεζμάν έδειξε την εκτελεστική του δεινότητα και με τρομερό τελείωμα έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Ατλέτικο.

Γκολ: 14' Λε Νορμάντ, 45'+3' Σόρλοθ, 51', 64' Άλβαρες, - 25' Εμπαπέ, 37' Γκιουλέρ

Κίτρινες: 22' Σόρλοθ, 41' Γκονζάλες, 56' Λανγκλέμ 82' Σιμεόνε - 50' Γκιουλέρ, 58' Ασένσιο, 62' Καρέρας

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Γιορέντε, Λε Νορμάντ, Λενγκλέ, Χάνκο (83' Γκαλάν), Μπάριος, Κόκε, Σιμεόνε, Γκονζάλες (83' Γκριεζμάν), Σόρλοθ (67' Γκάλαχερ), Άλβαρες.

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Χούισεν, Μιλιτάο (46' Ασένσιο), Καρέρας, Καρβαχάλ (59' Καμαβινγκά), Τσουαμένι, Βαλβέρδε, Βινίσιους, Γκιουλέρ (59' Μαστανουόνο), Μπέλινγχαμ (70' Ροντρίγκο), Εμπαπέ.



Πηγή: Athletiko.gr