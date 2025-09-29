Σπουδαία κίνηση: Η Ρεάλ Μπέτις έντυσε... ball boys τους γηραιότερους κατόχους διαρκείας

Μια όμορφη και συμβολική πρωτοβουλία παρουσίασε η Ρεάλ Μπέτις στην πρόσφατη εντός έδρας αναμέτρηση με την Οσασούνα. Ο σύλλογος της Ανδαλουσίας αποφάσισε να τιμήσει τους γηραιότερους κατόχους διαρκείας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνοδεύσουν τους ποδοσφαιριστές κατά την είσοδό τους στο «Καρτούχα», στη θέση των συνηθισμένων ball boys.

Η κίνηση αυτή ενθουσίασε το κοινό, καθώς αναδείκνυε τον δεσμό που ενώνει γενιές ολόκληρες με τον σύλλογο. Στην ανάρτηση της ομάδας στα κοινωνικά δίκτυα μάλιστα, αναγραφόταν το συγκινητικό μήνυμα: «Από τους παππούδες στα εγγόνια. Ένα πάθος που ονομάζεται Μπέτις».

Στο αγωνιστικό σκέλος, η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι επικράτησε με 2-0, με τους ηλικιωμένους φιλάθλους να αποδεικνύονται… γουρλήδες για το «πράσινο» σύνολο. Δεν αποκλείεται η πρωτοβουλία αυτή να επαναληφθεί, καθώς αγκαλιάστηκε θερμά τόσο από τον κόσμο όσο και από τους παίκτες.

Υπενθυμίζεται πως η Ρεάλ Μπέτις είναι και αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη League Phase του φετινού Europa League, με την αναμέτρηση να αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.