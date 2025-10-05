Σεβίλλη - Μπαρτσελόνα 4-1: Ο Αλμέιδα πήρε το... διαβατήριο του Φλικ με «κέρβερο» Βλαχοδήμο

Η Σεβίλλη έζησε μια μαγική βραδιά στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» και πανηγύρισε μια νίκη που θα θυμάται καιρό. Με εξαιρετική απόδοση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε με 4-1 της Μπαρτσελόνα για την 8η αγωνιστική της La Liga, αναγκάζοντας τους «μπλαουγκράνα» στην πρώτη τους ήττα στη σεζόν στο πρωτάθλημα.



Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και στο 13ο λεπτό πήραν το προβάδισμα, όταν ο Σάντσες εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Ίσακ απο τον Αραούχο, στέλνοντας την μπάλα χαμηλά στη γωνία του Σέζνι. Η πίεση συνεχίστηκε και λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου, ο Βάργκας δημιούργησε και ο Ρομέρο ολοκλήρωσε, σκοράροντας σε κενή εστία για το 2-0.





Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Πέδρι να σερβίρει και τον Ράσφορντ να εκτελεί με απίθανο αριστερό πλασέ στην κίνηση, μειώνοντας προσωρινά σε 2-1. Στο δεύτερο μέρος οι Καταλανοί προσπάθησαν να ισορροπήσουν και έχασαν μάλιστα μεγάλη ευκαιρία στο 76’ με τον Λεβαντόφσκι να αστοχεί από την άσπρη βούλα.



Στο 90’, ο Καρμόνα βρήκε χώρο έξω από την περιοχή μετά από τρομερή κούρσα και με διαγώνιο σουτ έγραψε το 3-1, δίνοντας ουσιαστικά τέλος στο παιχνίδι. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Άνταμς στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 μέσα σε αποθέωση σε ένα γήπεδο και έναν λαό που είχε να χαμογελάσει καιρό στο «σπίτι» του.





Η Σεβίλλη όχι μόνο πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα στην έδρα της, αλλά το έκανε με εκκωφαντικό τρόπο απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους στην La Liga, τον οποίο είχε να τον κερδίσει μια δεκαετία, με την ομάδα του Αλμέιδα να δηλώνει παρούσα για την συνέχεια στοχεύοντας στην επιστροφή στις θέσεις Ευρώπης μετά από δύο χρόνια. Από την άλλη, η Μπαρτσελόνα είδε την αήττητη πορεία της να σταματά απότομα, σε ένα βράδυ που θα θέλει γρήγορα να ξεχάσει.

