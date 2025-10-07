Η «Marca» υποκλίθηκε στον Ματίας Αλμέιδα: «Μάθημα ζωής οι ομιλίες του - Ανέστησε τη Σεβίλλη»

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα «τρελαίνει» την Ισπανία! Οι Ανδαλουσιάνοι «σκόρπισαν» τη Μπαρτσελόνα με 4-1 και η δημοφιλέστερη αθλητική εφημερίδα στην Ισπανία «Marca» αποθέωσε τον Αργεντίνο τεχνικό για την επιρροή του στο σύλλογο.

Συγκεκριμένα, του αφιέρωσε το κεντρικό της θέμα με τίτλο «Ο παράγοντας Αλμέιδα ανασταίνει τη Σεβίλλη» και υποκλίθηκε τόσο στις προπονητικές του ικανότητες, όσο και στο μεγαλείο της ψυχής του.

«Κάθε του ομιλία είναι ένα μάθημα ζωής»

Ο Αργεντίνος τεχνικός ανέλαβε την Σεβίλλη μετά από μία καταστροφική αγωνιστική περίοδο, στην οποία η ομάδα γλίτωσε τον υποβιβασμό για μόλις ένα βαθμό. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε από το να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο, που βρίσκεται σε τροχιά Ευρώπης.

☀️ ¡Buenos días, sevillistas! 😄



💪🏽 Vuelta al trabajo sin los internacionales pic.twitter.com/xSRLeH7rEG — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 7, 2025

Το... μαγικό ραβδί του Αλμέιδα αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην Ισπανία, με τη «Marca» να αναφέρει χαρακτηριστικά πως: «Όσον αφορά στον ψυχολογικό παράγοντα, ο Αλμέιδα έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό μιας Σεβίλλης που ένιωθε να κατακλύζεται από την πίεση του περιβάλλοντος και την ανάγκη για επιτυχία. Κάθε του ομιλία είναι ένα μάθημα ζωής, κέρδισε γρήγορα τόσο τους ανθρώπους εντός της ομάδας όσο και τους εξωτερικούς παρατηρητές. Εκτός από την αποκατάσταση της αυτοεκτίμησης των παικτών του, έχει επαναφέρει και τον ενθουσιασμό των φιλάθλων της Σεβίλλης, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν κάθε επόμενο αγώνα με χαρά».

Έμφαση στην αθλητικότητα, την ψυχολογία και το μαχητικό πνεύμα

Η ισπανική εφημερίδα στάθηκε στο γεγονός πως ο Αλμέιδα έχει εμφυσήσει στην ομάδα στοιχεία, τα οποία έλειπαν από το σύλλογο, ειδικά τον προηγούμενο χρόνο.

🗣️ @peladoalmeyda: "Hoy es de esos días que uno no quiere que acaben nunca". #WeareSevilla #SevillaBarça — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 5, 2025

Η επιμονή του Αλμέιδα στην αθλητικότητα, η από κοινού προσπάθεια με τον συνεργάτη του (από τα χρόνια του Αλμέιδα στην ΑΕΚ) γυμναστή Γκουίντο Μπονίνι, ο οποίος σύμφωνα με την «Marca» είναι σχεδόν απαραίτητος για την υλοποίηση του απαιτητικού στυλ παιχνιδιού του Αργεντίνου τεχνικού, αλλά και η αντιστροφή του δυσάρεστου κλίματος, που επικρατούσε στο σύλλογο μετά την περσινή χειρότερη αγωνιστική περίοδο της ιστορίας του αποτελούν σημείο αναφοράς στη μέχρι τώρα πορεία του.

«Άλλαξε τις ζωές των φιλάθλων μέσα σε τρεις μήνες»

Η έμφαση του Αλμέιδα στην ψυχολογία οδήγησε έναν ολόκληρο οργανισμό να μεταστρέψει την αντίληψη του. Την απογοήτευση, διαδέχθηκε ο ενθουσιασμός, αφού, όπως έγραψαν οι Ισπανοί, επί του θέματος: «Η προσέγγισή του δεν κάνει καμία έκπτωση στη δέσμευση, την ένταση ή το μαχητικό πνεύμα, αρετές που ταιριάζουν απόλυτα με το συναίσθημα των φιλάθλων του, οι οποίοι ήδη αναφέρονται στον Πελάδο ως τον ηγέτη τους», καθώς και πως ο Αλμέιδα «Μπόρεσε να μεταδώσει χαρά στους οπαδούς της Σεβίλλης, άλλαξε τις ζωές τους μέσα σε τρεις μήνες».

Ένας πρώην «ερυθρόλευκος» στο εγκώμιο της ισπανικής εφημερίδας

Η «Marca», βέβαια, δε στάθηκε αποκλειστικά στη συνεισφορά του Αργεντίνου Αλμέιδα στη μέχρι στιγμής πορεία της Σεβίλλης στη σεζόν. Αντ' αυτού, έδωσε τα εύσημα και στον τεχνικό διευθυντή των «Σεβιγιάνων», Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος είχε στελεχώσει για σύντομο χρονικό διάστημα την ομάδα του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, οι Ισπανοί του πιστώνουν τόσο την έλευση του Αλμέιδα στην τεχνική ηγεσία της Σεβίλλης, όσο και τις καίριες μεταγραφικές προσθήκες της ομάδας το περασμένο καλοκαίρι.