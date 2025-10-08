Η μεγάλη αγάπη του Μαραντόνα στον Αλμέιδα: «Δεν θέλω να κερδίσει η Ρίβερ, θέλω να κερδίσει ο Ματίας»

Ο τεχνικός της Σεβίλλης και πρώην της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα είχε αναπτύξει έναν ισχυρό δεσμό αληθινής φιλίας, αγάπης και σεβασμού με τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Μια φιλία που δεν ήταν τυχαία καθώς έκρυβε μια συγκλονιστική ιστορία, η οποία ξεκινούσε απο το μακρινό 1985. Ο 12χρονος τότε Ματίας αποφάσιζε να στείλει ένα γράμμα στον Αργεντινό θρύλο του ποδοσφαίρου. Ήταν ένα γράμμα, ανάμεσα στα χιλιάδες που λάμβανε τότε ο Πίπε Ντ’ Όρο και δεν είχε δώσει σημασία.

Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια όμως, να έρθει το 2005 τότε όπου ο Μαραντόνα ήταν σε ένα τηλεοπτικό σόου με μια φανέλα στην πλάτη για να την δώσει σε έναν θαυμαστή του, όπως του είχαν πει, χωρίς όμως ο ίδιος να γνωρίζει σε ποιον. Ξαφνικά κάποιος απο το κοινό ξεκίνησε να του διαβάζει ένα γράμμα. Ήταν ο Ματίας Αλμέιδα. Είκοσι χρόνια μετά πήγε να παραλάβει το δώρο που τόσο ήθελε από μικρός. Όταν τελείωσε η ανάγνωση, ο Ντιέγκο άρχιζε να φωνάζει «Ματίας, Ματίας» αναζητώντας τον στο κοινό, για να του δώσει την φανέλα με το αυτόγραφο που είχε ζητήσει το 1985.

Η σχέση τους αναπτύχθηκε σε μεγάλη φιλία βασισμένη στην αμοιβαία εκτίμηση. Παρόλο που δεν κατάφεραν να παίξουν συμπαίκτες, καθώς ο Μαραντόνα σταμάτησε να παίζει με την εθνική το 1994 και ο Αλμέιδα έκανε το ντεμπούτο του το 1996, οι δυο τους μοιράστηκαν πολλά πράγματα. Επιπλέον, δεν συμπίπτουν στις ποδοσφαιρικές τους προτιμήσεις. Ο ένας υπήρξε το μεγαλύτερο σύμβολο της Μπόκα Τζούνιορς και ο άλλος θρύλος της Ρίβερ Πλέιτ.

Παρά την τεράστια αντιπαλότητα των Ρίβερ - Μπόκα, η σχέση τους ήταν τόσο καλή, που ο «Ντιεγκίτο» του ευχήθηκε τα καλύτερα ακόμη και όταν ο Αλμέιδα ανέλαβε προπονητής της Ρίβερ Πλέιτ, στην δυσκολότερη περίοδο της μισητής αντιπάλου της Μπόκα.

Η ατάκα για Μπόκα - Ρίβερ που προκάλεσε αντιδράσεις

Το καλοκαίρι του 2012, λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από τον Αλ Γουάσλ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και δύο μέρες πριν η Ρίβερ Πλέιτ επιστρέψει στην ανώτατη κατηγορία της Αργεντινής, ο Μαραντόνα σε μια συνέντευξη στην TVR στην Αργεντινή, εκθείασε τον πρώην προπονητή της ΑΕΚ.

«Είχα πολύ καλή σχέση με τον Αλμέιδα Μετά παίξαμε μαζί στο Showbol και βρήκα έναν ολοκληρωμένο τύπο, έναν από εκείνους που δεν μπορείς να συγκρίνεις, διαφανή, που λέει τα πράγματα στα ίσια, που εκφράζει όσα νιώθει και τα στηρίζει με το σώμα του. Αν χρειάζεται να μπει στη φάση, μπαίνει χωρίς πρόβλημα», τόνισε. Τόσο πολύ, που του ευχόταν κάθε επιτυχία ως προπονητής της Ρίβερ Πλέιτ.

«Είμαι φίλος με τον "φαλακρό" (σ.σ Pelado του παρατσούκλι του Αλμέιδα). Δεν θέλω να κερδίσει η Ρίβερ, θέλω να κερδίσει ο Αλμέιδα. Ας το ξεκαθαρίσουμε. Αν είναι καλό για τον Αλμέιδα, ας κερδίσει τα πάντα», δήλωσε προκαλώντας έκπληξη σε πολλούς.

Πέντε χρόνια αργότερα, το 2017, ο πρώην προπονητής της εθνικής Αργεντινής συνεχάρη τον Αλμέιδα μετά την κατάκτηση του πρώτου του τίτλου στο Μεξικό με την Τσίβας Γουαδαλαχάρα. «Γεια σου, ‘Πέλα’, συγχαρητήρια. Ό,τι και να λένε οι ανόητοι, ο αέρας είναι δωρεάν. Πάντα σε ήξερα νικητή. Πάντα μπροστά και σπουδαίο παιδί. Τα πράγματα φτάνουν, Πέλα, και σε σένα φτάνει η στιγμή της ευτυχίας μετά από τόσους ηλίθιους που μίλησαν» κατέληξε ο Αργεντίνος θρύλος.