Πως το Πράσινο Ακρωτήρι κατάφερε το θαύμα των θαυμάτων και προκρίθηκε στο Μουντιάλ

Έγραψε ιστορία το Πράσινο Ακρωτήρι! Για πρώτη φορά στην ιστορία του, πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ και παράλληλα έγινε η δεύτερη μικρότερη χώρα (550.000 κάτοικοι), που το καταφέρνει, πίσω μόνο απ' την Ισλανδία του 2018.

«Ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε», δήλωσε ο τερματοφύλακας Γιοσιμάρ Ντίας στους δημοσιογράφους, ομολογώντας ότι «ονειρευόταν αυτή τη στιγμή από τότε που ήμουν παιδί». Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Πράσινου Ακρωτηρίου δεν ανήκε στη FIFA μέχρι το 1986.

Τώρα όμως, θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, μαζί με τουλάχιστον δύο άλλες χώρες που θα κάνουν το ντεμπούτο τους: την Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν, χώρες που επίσης επωφελούνται από την επέκταση του τουρνουά σε 48 ομάδες.

Ως ένδειξη της σημασίας της διοργάνωσης στη μικρή χώρα των 12 νησιών, η κυβέρνηση είχε κηρύξει μισή μέρα αργίας, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι οπαδοί να μπορέσουν να ζήσουν αυτή την πολυαναμενόμενη στιγμή.

Αυτό όμως που έχει ξεχωριστή σημασία είναι το γεγονός ότι το Πράσινο Ακρωτήρι διαθέτει το πρωτάθλημα με τις περισσότερες ομάδες στον κόσμο! Υπολογίζεται ότι κάθε σεζόν συμμετέχουν από 60 έως 90 σύλλογοι, καθώς κάθε νησί έχει το δικό του πρωτάθλημα.



Και πριν από μερικά χρόνια, στον τελικό, η μπάλα μεταφέρθηκε στους διαιτητές… με γάιδαρο, σε μία σουρεάλ κατάσταση. Το Πράσινο Ακρωτήριο, που κατετάγη τελευταίο στον όμιλό του στα πρόσφατα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, διέγραψε μια τρομερή πορεία, χάνοντας μόνο έναν από τους 10 αγώνες του, στο Καμερούν (4-1), το οποίο νίκησε εντός έδρας στον επαναληπτικό αγώνα τον περασμένο μήνα (1-0).