Μουντιάλ: Αυτές είναι οι μικρότερες χώρες που θα συμμετέχουν στην διοργάνωση

Έγραψε ιστορία το Πράσινο Ακρωτήρι! Για πρώτη φορά στην ιστορία του, πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ και παράλληλα έγινε η δεύτερη μικρότερη χώρα, που το καταφέρνει.

Η χώρα της Δυτικής Αφρικής υπερηφανεύεται για τον πληθυσμό της, που ανέρχεται σε περίπου 492.000 κατοίκους. Μόνο η Ισλανδία, η οποία συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2018 - είναι ένα μικρότερο έθνος από αυτήν (με 383.000 κατοίκους) που έχει αγωνιστεί στη μεγάλη διοργάνωση.

Στην πρώτη της εμφάνιση στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2013, το Πράσινο Ακρωτήριο έφτασε στα προημιτελικά, γεγονός που ώθησε τον προπονητή του να ξεσπάσει σε τραγούδια στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, κάτι που έκαναν ξανά στην τελευταία διοργάνωση στην Ακτή Ελεφαντοστού, όπου άτυχα αποκλείστηκαν στα πέναλτι.

Πριν από δύο δεκαετίες, ωστόσο, είχαν αγωνιστεί ελάχιστα σε τέτοιες μεγάλες διοργάνωσης, με μέσο όρο δύο αγώνες ετησίως από το 1986, όταν εντάχθηκαν στη FIFA, έως το 1990, όταν αγωνίστηκαν στα προκριματικά του Μουντιάλ για πρώτη φορά στην 182η θέση παγκοσμίως. Η πρόοδος έκτοτε είναι ραγδαία, χάρη στην ενεργό εύρεση παικτών από τη Διασπορά σε όλο τον κόσμο.

Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ, Λιβάι Γκαρσία, καταλαμβάνει την τρίτη θέση όσον αφορά τα μικρότερα έθνη που έχουν συμμετάσχει στο Μουντιάλ. Έχουν πληθυσμό 1,32 εκατομμύρια και συμμετείχαν στο Μουντιάλ το 2006.

Πίσω τους είναι η Βόρεια Ιρλανδία, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 1,9 εκατομμύρια. Έχει αγωνιστεί σε τρεις εκδόσεις του Μουντιάλ, το 1958, το 1982 και το 1986.

Η Σλοβενία ​​συμπληρώνει την 5η μικρότερη ομάδα εθνών που έχουν συμμετάσχει στο Μουντιάλ, καθώς έχει πληθυσμό 2,1 εκατομμύρια και αγωνίστηκε στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2002 και του 2010.

Η Τζαμάικα, η οποία έχει πληθυσμό 2,73 εκατομμύρια, συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των μικρότερων εθνών που έχουν συμμετάσχει στο Μουντιάλ - καθώς έπαιξε σε αυτό του 1998.

Το Κατάρ, το οποίο φιλοξένησε το Μουντιάλ του 2022, είναι επίσης μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθυσμό, καθώς έχει πληθυσμό περίπου 2,84 εκατομμύρια.