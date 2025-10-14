«Πρώην» παίκτης του Ολυμπιακού συνέβαλε στην πρόκριση του Πράσινου Ακρωτηρίου στο Μουντιάλ

Ο Ζοβάνε Καμπράλ, ο οποίος πέρασε για λίγο καιρό από την ομάδα του Ολυμπιακού, συμμετείχε ενεργά στην μεγαλειώδη πρόκριση του Πράσινου Ακρωτηρίου στα τελικά του Μουντιάλ της Αμερικής.

Το Πράσινο Ακρωτήρι εξασφάλισε για πρώτη φορά την πρόκριση σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ο Ζοβάνε Καμπράλ βοήθησε το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα να φτάσει στη μεγαλύτερη επιτυχία της χώρας του στην ιστορία.

Ο 27χρονος πλάγιος επιθετικός, διακεκριμένος για την τεχνική του κατάρτιση, αλλά και την ταχύτητα του, αγωνίστηκε σε έξι από τους συνολικά δέκα αγώνες προκριματικών, σκοράροντας μία φορά και μοιράζοντας και μία ασσίστ.

Το σύντομο πέρασμα από τον Ολυμπιακό

Ο Καμπράλ έφτασε στο «μεγάλο λιμάνι» τον Ιανουάριο του 2024 ως δανεικός από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και αγωνίστηκε 4 φορές στο πρωτάθλημα της Super League 1, κυρίως ως αναπληρωματικός.

Η συμφωνία με τη Σπόρτινγκ για δανεισμό του ποδοσφαιριστή περιείχε και οψιόν αγοράς του Καμπράλ. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» αποφάσισαν να μην βγάλουν από τα ταμεία τους τα τρία εκατομμύρια ευρώ για να τον εξαγοράσουν και, έτσι, ο Καμπράλ επέστρεψε στην Πορτογαλία τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

«Γυρολόγος» στη Πορτογαλία, ήρωας στο Πράσινο Ακρωτήρι

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας απέκτησε τον Καμπράλ το 2014 και έκτοτε τον έχει παραχωρήσει ως δανεικό στη Λάτσιο, τη Σαλερνιτάνα, τον Ολυμπιακό και την Εστρέλα Αμαντόρα, για την οποία ο Καμπράλ έχει καταγράψει τέσσερις συμμετοχές φετός.

Η σταθερή του παρουσία στους αγώνες των προκριματικών του Κάπο Βέρντε τον έχουν καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλή στην πατρίδα του. Ο Καμπράλ σκόραρε στο παιχνίδι ενάντιον του Αγίου Μαυρικίου, μοίρασε μία ασίστ στον αγώνα εναντίον της Ανγκόλας καταγράφοντας συνολικά έξι συμμετοχές.

Η κορυφή του Δ' ομίλου των προκριματικών άνηκε δικαιωματικά στο Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο σημείωσε 7 νίκες και 2 ισοπαλίες καταφέρνοντας, έτσι το θαύμα των θαυμάτων.