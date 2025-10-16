Φατίχ Τερίμ: Αυτή είναι η επόμενη ομάδα που θα προπονεί μετά το πέρασμα από τον Παναθηναϊκό

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Τσεχίας, Ιβάν Χάσεκ, απολύθηκε μετά την ήττα με 2-1 από τις Νήσους Φερόε εκτός έδρας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ενώ ο νέος προπονητής της τσεχικής ομάδας αναμένεται με ανυπομονησία, δημοσιεύματα στο εξωτερικό αναφέρουν ότι ο Φατίχ Τερίμ είναι μεταξύ των υποψηφίων.

Ο γενικός διευθυντής Πάβελ Νέντβεντ, στον οποίο δόθηκε η εξουσιοδότηση να επιλέξει νέο προπονητή από την Τσεχική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μίλησε σε συνέντευξη Τύπου. Όταν ρωτήθηκε «Ποιος εξετάζεται ως ο προπονητής για τα Playoffs τον Μάρτιο του 2026;», ο Νέντβεντ επεσήμανε ότι έχουν ακόμα δύο αγώνες να παίξουν τον επόμενο μήνα πριν από τα Playoffs λέγοντας:

«Δεν είμαι έτοιμος να πω ποιος θα ηγηθεί της εθνικής ομάδας στους επόμενους δύο αγώνες. Σίγουρα θα δουλέψουμε σκληρά. Αυτοί είναι σημαντικοί αγώνες για εμάς γιατί δεν είμαστε ακόμα σίγουροι για τη δεύτερη θέση και πρέπει να τους προσεγγίσουμε με όλη μας την ευθύνη. Σίγουρα θα είμαστε καλύτεροι από ό,τι στους τελευταίους αγώνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Fatih Terim & Pavel Nedved 📸 pic.twitter.com/2fb7Rl69mx — TRT Spor (@trtspor) January 10, 2025

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα του τσεχικού Μέσου ενημέρωσης «Sport», ο Φατίχ Τερίμ είναι μεταξύ των υποψηφίων για τη θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας της Τσεχίας. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Πάβελ Νέντβεντ συνεργάστηκε με τον Τέριμ όσο ήταν αθλητικός διευθυντής της ομάδας Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας και ισχυρίστηκε ότι είχε ξεκινήσει επαφή με τον έμπειρο προπονητή.

Μάλιστα στην Τσεχία αποκαλύπτουν και τον μισθό που θα έχει ο άλλοτε τεχνικός του Παναθηναϊκού. Όπως αναφέρεται ο Φατίχ Τερίμ θα αμείβεται με μισθό 100.000 ευρώ το μήνα