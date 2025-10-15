Πολύ ξύλο ανάμεσα σε παίχτες και οπαδούς στο Κατάρ - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Για τον τέταρτο γύρο στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου στη ζώνη της Ασίας, το Κατάρ νίκησε με 2-1 τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και «κλείδωσε» την πρόκριση για την τελική φάση του Μουντιάλ.

Ιδιαίτερη μνεία όμως πέρα από την κρισιμότητα του παιχνιδιού γίνεται και για όσα εξελίχθηκαν μετά την επίτευξη του δεύτερου γκολ των γηπεδούχων από τον Πέδρο Μιγκέλ.

Με το που σκόραρε το γκολ ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ, οι παίκτες των δύο ομάδων, αλλά και φίλοι των γηπεδούχων πιάστηκαν στα χέρια, συνθέτοντας ένα σκηνικό που θύμιζε... ρινγκ!

Δείτε τις χαρακτηριστικές εικόνες:

Qatar beat UAE 2-1 in Doha, and qualified for the 2026 World Cup. But both goals saw Emirati fans riot… pic.twitter.com/yYV9gJgG6k — James Montague (@JamesPiotr) October 14, 2025