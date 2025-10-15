Οι 8 πολυπληθέστερες χώρες που δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ σε Μουντιάλ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή και φιλάθλου. Ωστόσο, υπάρχουν χώρες με εκατοντάδες εκατομμύρια κατοίκους, μεγάλες ποδοσφαιρικές αγορές που δεν έχουν δει ποτέ τη σημαία τους να κυματίζει σε τελική φάση Μουντιάλ. Είτε λόγω αδυναμιών στο ποδοσφαιρικό τους σύστημα, είτε επειδή άλλα αθλήματα έχουν επισκιάσει το ποδόσφαιρο, οι παρακάτω οκτώ χώρες αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα.

8.Ταϊλάνδη - 71 εκατομμύρια

Το ποδόσφαιρο έχει φανατικό κοινό στη χώρα του… χαμόγελου, όμως οι «War Elephants» σταματούν πάντα ένα βήμα πριν το όνειρο. Έχουν φτάσει μέχρι τα play offs των ασιατικών προκριματικών, χωρίς ποτέ να πάρουν το εισιτήριο. Παρά τις καλές στιγμές και τις Ολυμπιακές παρουσίες, το Μουντιάλ παραμένει άπιαστο.

7. Βιετνάμ - 99 εκατομμύρια

Η μπάλα έφτασε στο Βιετνάμ τον 19ο αιώνα, αλλά η χώρα ακόμη ψάχνει τη δική της ποδοσφαιρική ταυτότητα. Το 2022 έγραψε ιστορία φτάνοντας στην τρίτη φάση των ασιατικών προκριματικών, όμως οι διαφορές με τις «μεγάλες» ομάδες της Ασίας παραμένουν χαοτικές. Οι επενδύσεις αυξάνονται, η δίψα υπάρχει , η επιτυχία, όμως, όχι ακόμη.

en.vff.org.vn

6. Φιλιππίνες - 113 εκατομμύρια

Μπάσκετ και μποξ είναι το πάθος των Φιλιππινέζων, αλλά τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο κερδίζει έδαφος. Με πολλούς παίκτες από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και νέα γήπεδα, η χώρα δείχνει να αλλάζει επίπεδο. Ωστόσο, οι «Azkals» δεν έχουν πλησιάσει ακόμα σε μια ιστορική πρόκριση. Ο δρόμος είναι μακρύς.

pff.org.ph

5. Αιθιοπία -125 εκατομμύρια

Μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις της Αφρικής, με τίτλο στο Κύπελλο Εθνών και πλούσια ποδοσφαιρική κουλτούρα. Παρόλα αυτά, η συμμετοχή σε Μουντιάλ δεν ήρθε ποτέ. Το 2014 έφτασε μέχρι τα play offs, αλλά η Νιγηρία έκοψε τον δρόμο. Με τις αυξημένες θέσεις για την Αφρική στο 2030, ίσως ήρθε η ώρα της.

4. Μπανγκλαντές - 169 εκατομμύρια

Το κρίκετ είναι σχεδόν θρησκεία στο Μπανγκλαντές, όμως κάθε Μουντιάλ, οι δρόμοι της Ντάκα γεμίζουν με σημαίες Αργεντινής και Βραζιλίας. Η εθνική ομάδα, ωστόσο, δεν έχει γράψει τη δική της ιστορία στο τουρνουά. Οι «Bengal Tigers» μένουν θεατές, με ταλέντο αλλά χωρίς υποδομές για κάτι παραπάνω.

bff.com.bd

3. Πακιστάν - 243 εκατομμύρια

Με πάνω από 240 εκατομμύρια κατοίκους και πάθος για τον αθλητισμό, θα περίμενε κανείς ότι το Πακιστάν θα είχε τουλάχιστον μια συμμετοχή. Κι όμως, η χώρα του κρίκετ δεν έχει πλησιάσει καν τα τελικά. Προβλήματα οργάνωσης, εσωτερικές διαμάχες και ελάχιστες επενδύσεις έχουν κρατήσει την εθνική ομάδα χαμηλά στη FIFA.

2. Ινδονησία - 278 εκατομμύρια

Η πιο ποδοσφαιρόφιλη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας έχει γράψει μια μικρή ιστορική παρένθεση: το 1938, η «Dutch East Indies» (προπομπός της σημερινής Ινδονησίας) συμμετείχε στο Μουντιάλ της Γαλλίας. Έκτοτε, τίποτα. Οι «Garuda» γεμίζουν τα στάδια, διαθέτουν ταλέντο και πάθος, αλλά η πρόκριση παραμένει μακρινή.

1. Ινδία - 1,4 δισεκατομμύρια

Η πιο πολυπληθής χώρα του κόσμου και… η μεγαλύτερη απούσα από το Μουντιάλ. Η Ινδία έχει δει το ποδόσφαιρο να ανεβαίνει χάρη στην Indian Super League, αλλά το κρίκετ εξακολουθεί να «καταπίνει» τα πάντα. Το 1950 είχε δικαίωμα συμμετοχής αλλά αποσύρθηκε. Έκτοτε, το όνειρο μένει αναπάντητο.

