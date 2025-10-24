Μουντιάλ 2026: Ανυπομονησία αλλά και φόβοι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά πριν τη σέντρα

Το Μουντιάλ του 2026 θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά από τρεις χώρες, με σέντρα στο ιστορικό στάδιο «Αζτέκα» στο Μεξικό. Οι ΗΠΑ θα αναλάβουν 78 από τα 104 παιχνίδια, με τον τελικό στη Νέα Υόρκη, ενώ το Μεξικό και ο Καναδάς θα φιλοξενήσουν 13 αγώνες έκαστος. Η μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου υπόσχεται έντονα συναισθήματα και σημαντικές προκλήσεις.

ΗΠΑ: Αύξηση ενδιαφέροντος για το ποδόσφαιρο

Για δεύτερη φορά οι ΗΠΑ φιλοξενούν τελική φάση Μουντιάλ (η πρώτη το 1994) και θα αναλάβουν 78 από τα 104 παιχνίδια, με όλα τα ματς από τη φάση των «16» και μετά να γίνονται σε αμερικανικό έδαφος και τον τελικό στο «MetLife Stadium» στη Νέα Υόρκη. Οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες περιλαμβάνουν Ατλάντα, Βοστώνη, Ντάλας, Χιούστον, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Μαϊάμι, Φιλαδέλφεια, Σαν Φρανσίσκο και Σιάτλ.

Το ποσοστό θετικής στάσης των Αμερικανών για τη διοργάνωση έχει ανέβει στο 80%, ενώ το 18% σκοπεύει να ταξιδέψει εντός χώρας για να δει αγώνες. Παράλληλα, αυξήθηκε το ενδιαφέρον και των «non-fans» ποδοσφαίρου. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες για μεταναστευτικά, ρύπους και πιθανές ατέλειες στη διοργάνωση, ενώ οι πολιτικές διαφωνίες μεταξύ ομοσπονδιακής κυβέρνησης και κάποιων πολιτειών, όπως Σιάτλ και Σαν Φρανσίσκο, μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις. Η απαγόρευση εισόδου Ιρανών φιλάθλων έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα, με τη FIFA να αναζητά λύση χωρίς σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Μεξικό: Αγάπη για το Μουντιάλ- Προβληματισμός για την φτώχεια

Το Μεξικό, με εμπειρία από τα Μουντιάλ του 1970 και 1986, θα φιλοξενήσει 13 παιχνίδια σε Μέξικο Σίτι, Γκουανταλαχάρα και Μοντερέι, με το εναρκτήριο ματς στο Αζτέκα. Το 83% των Μεξικανών συμφωνεί με τη διοργάνωση, αλλά μόλις το 9% δηλώνει ότι μπορεί οικονομικά να αγοράσει εισιτήριο. Η διοργάνωση εκτιμάται ότι θα φέρει οικονομικά οφέλη έως 3 δισ. δολάρια, με 25.000 νέες θέσεις εργασίας και περίπου 5 εκατ. τουρίστες, αύξηση 44% σε σχέση με πέρσι. Ωστόσο, οι κάτοικοι της γειτονιάς Σάντα Ούρσουλα κοντά στο Αζτέκα εκφράζουν ανησυχίες για μετεγκατάσταση και έλλειψη πόσιμου νερού.

Μελέτες μετά το Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική έδειξαν ότι τα οφέλη για τους κατοίκους ήταν περιορισμένα και προσωρινά, ενώ οι περιβαλλοντικές ζημιές παρέμειναν, κάτι που ανησυχεί και για το Μεξικό.

Καναδάς: Συγκρατημένη αισιοδοξία

Ο Καναδάς θα φιλοξενήσει 13 παιχνίδια σε Βανκούβερ και Τορόντο, για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ. Οι Καναδοί θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου από κοντά, γεγονός που ήδη προκαλεί ενθουσιασμό και θετική ατμόσφαιρα.

Η εκτίμηση είναι ότι η διοργάνωση θα αποφέρει περίπου 2,3 δισ. δολάρια στην οικονομία, θα δημιουργήσει 24.000 νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει τουρισμό και προβολή. Ωστόσο, οι Καναδοί ανησυχούν για κόστος εισιτηρίων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και πιθανές πυρκαγιές.

Το 77% των Καναδών υποστήριξε τη διοργάνωση, όμως στο Βανκούβερ, όπου θα γίνουν 7 αγώνες, το 60% θεωρεί ότι η τιμή του εισιτηρίου δεν αξίζει για να παρακολουθήσει τα ματς.

Το Μουντιάλ επιστρέφει σε λιγότερο από 230 μέρες. Η FIFA χαρακτηρίζει τη διοργάνωση ως το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην ιστορία. Παρά την ενθουσιώδη προετοιμασία των οπαδών, σε όλες τις διοργανώτριες χώρες υπάρχουν φόβοι και ανησυχίες για την επιτυχία και τις συνέπειες του τουρνουά.