«Βόμβα» Ινφαντίνο για Μουντιάλ: Διεξαγωγή τον χειμώνα από το 2034

Ανέκαθεν το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξαγόταν το καλοκαίρι ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιρικές σεζόν, με μοναδική εξαίρεση το Μουντιάλ του Κατάρ. Τότε, το τουρνουά δεν διεξαγόταν μέχρι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο λόγω των υψηλών καλοκαιρινών θερμοκρασιών της χώρας.

Ο πρόερδος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο «έριξε στο τραπέζι» το ενδεχόμενο αλλαγής των ημερομηνιών του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 2034, στη συνέλευση των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Συλλόγων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (9/10). Επίσης παραδέχτηκε ότι η επέκταση των ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων από 32 σε 48 είναι επωφελής για όλους τους εμπλεκόμενους κάνοντας «ακόμα μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό» το τουρνουά.

«Φαίνεται αρκετά προφανές για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν μπορείς να παίξεις σε ορισμένα μέρη το καλοκαίρι, οπότε ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε το πρόγραμμα», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Ρώμη, ο Τζιάνι Ινφαντίνο, όπου πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνέλευση της EFC.

«Αν θέλετε να παίζετε την ίδια ώρα παντού, τότε μπορείτε να παίξετε τον Μάρτιο ή τον Οκτώβριο, πιθανότατα, επειδή τον Δεκέμβριο δεν παίζετε σε ένα μέρος του κόσμου και τον Ιούλιο δεν παίζετε σε άλλο», δήλωσε στη συνέχεια στο συνέδριο.

«Το συζητάμε, αλλά όχι μόνο για εκείνο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η συζήτηση είναι γενική. Ακόμα και το να παίξουμε σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες τον Ιούλιο είναι πολύ έντονο, οπότε ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούμε. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να βελτιστοποιήσουμε το πρόγραμμα, αλλά το συζητάμε και θα δούμε πότε θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Απλώς πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό. Στην πραγματικότητα, ο καλύτερος μήνας για να παίξει κανείς ποδόσφαιρο, που είναι ο Ιούνιος, δεν χρησιμοποιείται πολύ στην Ευρώπη. Ίσως υπάρχουν τρόποι για να βελτιστοποιήσουμε το ημερολόγιο, αλλά το συζητάμε και θα δούμε όταν καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Απλώς πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό», κατέληξε ο ισχυρός άνδρας της FIFA.

Ο λόγος που θα γίνεται χειμώνα

Ο λόγος που γίνονται οι συζητήσεις για να πραγματοποιείται χειμώνα το τουρνουά προκύπτουν από πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά του χρόνου, καθώς και εκεί, επίσης, κάνει πολύ ζέστη για ποδόσφαιρο σε πολλά μέρη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ειδικά κατά τις μεσημεριανές ώρες. Η FIFA δυσκολεύεται να καθορίσει το τελικό πρόγραμμα αγώνων, καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες πτυχές, όπως τα τηλεοπτικά συμβόλαια και άλλοι εμπορικοί παράγοντες. Το μόνο που μένει αν δούμε είναι αν τα σχέδια του Ινφαντίνο έχουν κάποια πιθανότητα επιτυχίας. Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια πριν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή. Ωστόσο, έχει πλέον τεθεί μια βάση για συζήτηση.

Νάσερ Αλ-Κελαϊφί: «Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε την αλλαγή, αλλα θα συζητήσουμε πριν λάβουμε την τελική απόφαση»

Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν αλλά και της EFC, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, πήρε θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τις αλλαγές», αλλά ότι θα συζητήσουν το θέμα με όλους τους βασικούς παράγοντες πριν λάβουν μια τελική απόφαση.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για να πούμε κάτι με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή. Θέλουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του ημερολογίου. Πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο για να το σκεφτούμε. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τις αλλαγές αν είναι προς το καλύτερο», σημείωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με περισσότερους από 800 συλλόγους.

«Είναι πολύ δύσκολο να πούμε οτιδήποτε τώρα. Πρέπει να διερευνήσουμε όλες τις επιλογές. Πρέπει να αλλάξει κάτι; Ναι, φυσικά. Πρέπει να φέρουμε τους πάντες μαζί στο τραπέζι, παίκτες και προπονητές επίσης, που είναι αυτοί που εργάζονται όλη μέρα και βρίσκονται στο γήπεδο», κατέληξε ο ισχυρός άνδρας των Παριζιάνων.