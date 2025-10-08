Μπενίν: Ποια είναι η χωρά του... βουντού που βρίσκεται μια ανάσα από το Μουντιάλ

Δύο αγώνες μας χωρίζουν από την ολοκλήρωση των προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στην ζώνη της Αφρικής. Μάλιστα, με τις δύο προτελευταίες... στροφές να απομένουν μια αναπάντεχη έκπληξη αναμένεται να συμβεί.

Το Μπενίν, μια από τις πιο υπανάπτυκτες χώρες στον πλανήτη, βρίσκεται τέσσερις βαθμούς μακριά από το να «κλείσει» το εισιτήριο του για τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Απέναντι σε Ρουάντα (10/10, 16:00) και Nιγηρία (14/10, 19:00), με αμφότερες τις αναμετρήσεις να διεξάγονται εκτός έδρας.

🇿🇦 FIFA have sanctioned South Africa for fielding an ineligible player, Teboho Mokoena, in a World Cup qualifier v Lesotho, who have been awarded a 3-0 win.



The punishment leaves South Africa narrowly behind new group leaders Benin, who are currently on course for a first-ever… pic.twitter.com/yIdMezbltF — The Sweeper (@SweeperPod) September 30, 2025

Πως μία κίτρινη κάρτα... στέλνει το Μπενίν στις ΗΠΑ

Τα «τσίτα» βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση του τρίτου ομίλου, της πιο αμφίρροπης αφρικανικής ζώνης στην ιστορία. Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες τον Σεπτέμβριο, η Νότια Αφρική ήταν πρώτη, με τρεις βαθμούς περισσότερους από το Μπενίν. Ωστόσο, η FIFA, αφαίρεσε από τους «Μπαφάνα Μπαφάνα» τους τρεις βαθμούς που είχε πάρει απέναντι στο Λεσότο (2-0) τον περασμένο Μάρτιο, λόγω αντικανονικής συμμετοχής του Τεμπόχο Μοκοένα, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα να αγωνιστεί, μιας και είχε συμπληρώσει κίτρινες κάρτες.



Η νίκη με 2-0 μετατράπηκε σε ήττα με 3-0 από το Λεσότο, ρίχνοντας τη Νότια Αφρική στη δεύτερη θέση και ανεβάζοντας το Μπενίν στην κορυφή· αν και οι δύο ομάδες έχουν τους ίδιους βαθμούς, το Μπενίν υπερέχει μόλις κατά ένα γκολ στη συνολική διαφορά τερμάτων. Μία από τις εννέα απευθείας αφρικανικές θέσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 βρίσκεται πλέον στα χέρια του.

«Δεν ξέρω αν έχω συνειδητοποιήσει πραγματικά πόσο κοντά είμαστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο»



Ο Χουντοντζί, επιθετικός του Μπενίν, μίλησε στην ιστοσελίδα της FIFA αναφορικά με αυτό το μικρό θαύμα που έχουν καταφέρει λέγοντας: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν έχει περάσει πλήρως μέσα μου το πόσο κοντά είμαστε στην πρόκριση. Είδα την τιμωρία της Νότιας Αφρικής και θα ήταν τρέλα να μη δούμε αυτό ως μια τεράστια ευκαιρία. Μας απομένουν δύο παιχνίδια, και αν τα κερδίσουμε και τα δύο, έχουμε πολλές πιθανότητες να προκριθούμε απευθείας».

Aπό τις τελευταίες θέσεις στον πίνακα των Ηνωμένων Εθνών στην... αφρόκρεμα του ποδοσφαίρου

Μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη επιτυχία της εθνικής ομάδας του Μπενίν ήταν η παρουσία της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2019. Ωστόσο, δεν κατάφερε να συνεχίσει το ίδιο καλά, απέτυχε να προκριθεί τόσο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2021 όσο και σε εκείνο του 2023. Το παράδοξο είναι ότι, παρά την επιτυχία εκείνης της χρονιάς, το Μπενίν δεν έχει κερδίσει ποτέ αγώνα στην κορυφαία διοργάνωση εθνικών ομάδων της Αφρικής. Μιας και προκρίθηκε με τρείς ισοπαλίες από τον όμιλο, ενώ στο πρώτο νοκ άουτ απέκλεισε το Μαρόκο στα πέναλτι.

Πλέον, το Μπενίν, γενέτειρα του βουντού, για το όποιο μάλιστα διοργανώνεται κάθε χρόνο φεστιβάλ στην πόλη Ουιντά, θα μπορούσε να βρεθεί στο προσκήνιο με τις δικές του δυνάμεις και να γίνει η χώρα με τον χαμηλότερο Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης που έχει εξασφαλίσει θέση σε Μουντιάλ, από τη δημιουργία του δείκτη αναφοράς ανάπτυξης από τον ΟΗΕ το 1990.

Το Μπενίν καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή την 173η θέση ανάμεσα σε 193 χώρες που αναγνωρίζονται από τον ΟΗΕ, και μόνο η Ακτή Ελεφαντοστού το 2014 (στην 171η θέση), το Τόγκο το 2006 (169η) και η Σενεγάλη το 2022 (επίσης 169η) έχουν πλησιάσει στο παρελθόν τόσο χαμηλά στην κατάταξη, αγωνιζόμενες στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού.