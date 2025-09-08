Αυτές είναι οι 18 ομάδες που έχουν κλείσει θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
Διαβάστε αναλυτικά τις 18 ομάδες που έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ 2026 - Πόσα εισιτήρια απομένουν από τα προκριματικά.
Η Εθνική Ελλάδας, αντιμετωπίζει τη Δανία αυτή την ώρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με στόχο να κάνει το 2/2 μετά τη νίκη κόντρα στη Λευκορωσία και να βάλει τις βάσεις για την επιστροφή της σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, θα διεξαχθεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού και όλοι ευελπιστούν η «γαλανόλευκη» να βρίσκεται εκεί το επόμενο καλοκαίρι. Υπάρχουν όμως και κάποιες ομάδες που έχουν κλείσει ήδη θέση στο Μουντιάλ και απομένουν ακόμα 30 εισιτήρια που θα διεκδικήσουν οι ομάδες μέσω των προκριματικών για να ολοκληρωθεί το «παζλ» των ομάδων που θα συμμετέχουν.
Συγκεκριμένα μετά τη νίκη της Τυνησίας που σκόραρε το νικητήριο γκολ στο 94' στο Μουντιάλ του 2026 έχουν κλείσει θέση οι εξής ομάδες: ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ιράν, Αργεντινή, Ουζμπεκιστάν, Νότια Κορέα, Ιορδανία, Αυστραλία, Βραζιλία, Εκουαδόρ, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Κολομβία και Μαρόκο.