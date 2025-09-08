Αυτές είναι οι 18 ομάδες που έχουν κλείσει θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Η Εθνική Ελλάδας, αντιμετωπίζει τη Δανία αυτή την ώρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με στόχο να κάνει το 2/2 μετά τη νίκη κόντρα στη Λευκορωσία και να βάλει τις βάσεις για την επιστροφή της σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, θα διεξαχθεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού και όλοι ευελπιστούν η «γαλανόλευκη» να βρίσκεται εκεί το επόμενο καλοκαίρι. Υπάρχουν όμως και κάποιες ομάδες που έχουν κλείσει ήδη θέση στο Μουντιάλ και απομένουν ακόμα 30 εισιτήρια που θα διεκδικήσουν οι ομάδες μέσω των προκριματικών για να ολοκληρωθεί το «παζλ» των ομάδων που θα συμμετέχουν.

✅ CONFIRMED



🇹🇳 Tunisia qualifies for the World Cup as the SECOND team from 🌍 Africa and 18th team overall!



1⃣ 🇺🇸 United States

2⃣ 🇲🇽 Mexico

3⃣ 🇨🇦 Canada

4⃣ 🇯🇵 Japan

5⃣ 🇳🇿 New Zealand

6⃣ 🇮🇷 Iran

7⃣ 🇦🇷 Argentina

8⃣ 🇺🇿 Uzbekistan

9⃣ 🇰🇷 South Korea

1⃣0⃣ 🇯🇴 Jordan

1⃣1⃣ 🇦🇺… pic.twitter.com/TwSD08uQA2 — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 8, 2025

Συγκεκριμένα μετά τη νίκη της Τυνησίας που σκόραρε το νικητήριο γκολ στο 94' στο Μουντιάλ του 2026 έχουν κλείσει θέση οι εξής ομάδες: ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδάς, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ιράν, Αργεντινή, Ουζμπεκιστάν, Νότια Κορέα, Ιορδανία, Αυστραλία, Βραζιλία, Εκουαδόρ, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Κολομβία και Μαρόκο.