Εθνική Ελλάδας: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στο Μουντιάλ μετά την εμφάνιση... πέντε αστέρων

Η Εθνική Ελλάδας, έστησε πάρτι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με καλεσμένη τη Λευκορωσία, σκόραρε πέντε γκολ (Καρέτσας 3'), (Παυλίδης 17'), (Μπακασέτας 21΄) (Κουρμπέλης 36'), (Τζόλης 63΄), κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό μέχρι και το σφύριγμα της λήξης, παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο και ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά από μια τέτοια νίκη και πειστική εμφάνιση, πηγαίνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στην εντός έδρας αναμέτρηση της Δευτέρας (8/9,21:45) κόντρα στο μεγάλο φαβορί του ομίλου τη Δανία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του «Football Meets Data», η ισοπαλία στο «Πάρκεν» αποδείχθηκε «δώρο» για το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Ελλάδα είδε τις πιθανότητές της να κατακτήσει την πρωτιά του ομίλου να αυξάνονται κατά 12%, φτάνοντας πλέον στο 51%, ενώ οι πιθανότητες για παρουσία στην πρώτη δυάδα –που σημαίνει απευθείας εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό– αγγίζουν το 81%.

💥 Big turn of events in Group C tonight!



🇬🇷 Greece now projected to qualify directly, capitalizing on the 🇩🇰 v 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 draw in Copenhagen!



👉 Change in % to win Group C:



📈 +12% 🇬🇷

📈 +3% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

📉 -15% 🇩🇰



👉 Change in % to finish Top 2:



📈 +8% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

📈 +3% 🇬🇷

📉 -11% 🇩🇰



🚨 Try out… pic.twitter.com/FCtgXvKFwy — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 5, 2025

Αντίθετα, η Δανία υπέστη σημαντική απώλεια στο στατιστικό πεδίο, καθώς το 0-0 με τους Σκωτσέζους της στοίχισε 15% πιθανότητες για την πρωτιά και 11% για την πρώτη δυάδα. Έτσι, από το 40% που είχε να τερματίσει πρώτη, περιορίστηκε στο 34%, ενώ παραμένει στο 74% για την πρόκριση.

Η Σκωτία, από την πλευρά της, κέρδισε έδαφος (+3% για την πρωτιά, +8% για την πρώτη δυάδα), ωστόσο σύμφωνα με το «Football Meets Data» πως το πιθανότερο σενάριο για εκείνη είναι η 3η θέση, με ποσοστό που αγγίζει το 49%. Η Λευκορωσία, με μόλις 3.1 αναμενόμενους βαθμούς, ουσιαστικά έχει ξεμείνει από ελπίδες (88% για τελευταία θέση).

Το πρόγραμμα αγώνων της Εθνικής