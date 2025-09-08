Η ώρα και το κανάλι του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η Εθνική Ελλάδας δίνει σήμερα Δευτέρα (8/9) στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» τον δεύτερο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Μετά την εντυπωσιακή νίκη με 5-1 απέναντι στη Λευκορωσία, η «γαλανόλευκη» υποδέχεται την ισχυρή Δανία, σε ένα παιχνίδι που θεωρείται κομβικό για την πορεία της στον όμιλο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του, δείχνοντας ότι μπορεί να επιστρέψει σε μια μεγάλη διοργάνωση, κάτι που έχει να συμβεί από το Μουντιάλ του 2014. Η αποψινή αναμέτρηση, όμως, αποτελεί το πρώτο πραγματικό τεστ, καθώς η Δανία θεωρείται ένας από τους βασικούς διεκδικητές της πρώτης θέσης.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:45 και η τηλεοπτική του μετάδοση θα γίνει από τον ALPHA και το Novasports Prime.