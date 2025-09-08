Εθνική Δανίας: Το προφίλ της «Dannebrog» πριν την αναμέτρηση με την Ελλάδα
Οι Δανοί αποτελούν έναν ισχυρό αντίπαλο στην προσπάθεια της Εθνικής για πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ.
Η Εθνική Ελλάδας δίνει σήμερα Δευτέρα (8/9) στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» τον δεύτερο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Μετά την εντυπωσιακή νίκη με 5-1 απέναντι στη Λευκορωσία, η «γαλανόλευκη» υποδέχεται την ισχυρή Δανία, σε ένα παιχνίδι που θεωρείται κομβικό για την πορεία της στον όμιλο
Σε ένα παιχνίδι που νίκησε... η άμυνα, ο αποψινός αντίπαλος της «γαλανόλευκης» δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη απέναντι στους Σκωτσέζους (0-0) που ήταν καλά διαβασμένοι, παρά το γεγονός πως δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί. Ποιο όμως είναι το προφίλ των Δανών που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ομάδα του Γιοβάνοβιτς;
Με νέες ιδέες και οδηγό τον Μπράιαν Ρίμερ
Στο τιμόνι των «Κόκκινων» βρίσκεται ο Μπράιαν Ρίμερ, πρώην προπονητής της Άντερλεχτ, ο οποίος ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2024. Ο 46χρονος Δανός προσπαθεί να εμφυσήσει πιο επιθετική φιλοσοφία σε σχέση με τον προκάτοχό του, Κάσπερ Χιούλμαντ, έχοντας ως βασικό του σύστημα το 4-3-3.
Οι παίκτες που πρέπει να προσέξει η Εθνική μας
Οι Δανοί αποτελούν μια ομάδα συνόλου, ωστόσο έχουν αρκετούς παίκτες που θέλουν προσοχή. Δυο από αυτούς είναι ο Χόιλουντ και ο Ντόλμπεργκ, με τον πρώτο να έχει 10 γκολ και 4 ασίστ με την Νάπολι και τον δεύτερο να έχει πετύχει (πριν την μεταγραφή του στον Άγιαξ) 24 τέρματα με την φανέλα της Άντερλεχτ.
Ηγέτης στην μεσαία γραμμή, ο αρχηγός της Τότεναμ, Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ. Απο εκεί παιρνούν οι περισσότερες μπάλες, καθώς κατευθύνει ως άλλος... playmaker την ομάδα του.
Στην άμυνα, οι Δανοί παρουσιάζονται αρκετά καλοί με τον Άντερσεν, τον Νόργκου, αλλά και τον ηγέτη κάτω από τα δοκάρια, Κάσπερ Σμάιχελ. Η Εθνική μας θα πρέπει να βρει χώρους για να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των αντιπάλων της.
Η παράδοση και οι δύσκολες νύχτες με τα... 7 γκολ
Δανία και Ελλάδα έχουν βρεθεί αντιμέτωπες 15 φορές συνολικά. Οι Σκανδιναβοί υπερτερούν με 8 νίκες, η «γαλανόλευκη» έχει επικρατήσει 3 φορές, ενώ 4 αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες.
Η Εθνική μας έχει περάσει και κάποια πολύ δύσκολα βράδια στο μακρινό παρελθόν. Το 1960, στα πλαίσια μιας φιλικής αναμέτρησης είχε δεχθεί 7 τέρματα από τους Δανούς (7-2), ενώ το ίδιο συνέβη και το 1989 στο «Πάρκεν» με σκορ 7-1.
Μια από τις πιο σημαντικές νίκες που έχει πετύχει η «γαλανόλευκη» ήταν αυτή το 2005 στην Θεσσαλονίκη, όταν κι έκαμψε την αντίσταση των Δανών με 2-1 και πήρε την νίκη στα προκριματικά του Μουντιάλ. Μια νίκη που ψάχνει και απόψε (8/9, 21:45).