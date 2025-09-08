Εθνική Δανίας: Το προφίλ της «Dannebrog» πριν την αναμέτρηση με την Ελλάδα

Η Εθνική Ελλάδας δίνει σήμερα Δευτέρα (8/9) στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» τον δεύτερο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Μετά την εντυπωσιακή νίκη με 5-1 απέναντι στη Λευκορωσία, η «γαλανόλευκη» υποδέχεται την ισχυρή Δανία, σε ένα παιχνίδι που θεωρείται κομβικό για την πορεία της στον όμιλο

Σε ένα παιχνίδι που νίκησε... η άμυνα, ο αποψινός αντίπαλος της «γαλανόλευκης» δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη απέναντι στους Σκωτσέζους (0-0) που ήταν καλά διαβασμένοι, παρά το γεγονός πως δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί. Ποιο όμως είναι το προφίλ των Δανών που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ομάδα του Γιοβάνοβιτς;

Με νέες ιδέες και οδηγό τον Μπράιαν Ρίμερ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο τιμόνι των «Κόκκινων» βρίσκεται ο Μπράιαν Ρίμερ, πρώην προπονητής της Άντερλεχτ, ο οποίος ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2024. Ο 46χρονος Δανός προσπαθεί να εμφυσήσει πιο επιθετική φιλοσοφία σε σχέση με τον προκάτοχό του, Κάσπερ Χιούλμαντ, έχοντας ως βασικό του σύστημα το 4-3-3.

Οι παίκτες που πρέπει να προσέξει η Εθνική μας

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Δανοί αποτελούν μια ομάδα συνόλου, ωστόσο έχουν αρκετούς παίκτες που θέλουν προσοχή. Δυο από αυτούς είναι ο Χόιλουντ και ο Ντόλμπεργκ, με τον πρώτο να έχει 10 γκολ και 4 ασίστ με την Νάπολι και τον δεύτερο να έχει πετύχει (πριν την μεταγραφή του στον Άγιαξ) 24 τέρματα με την φανέλα της Άντερλεχτ.



Ηγέτης στην μεσαία γραμμή, ο αρχηγός της Τότεναμ, Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ. Απο εκεί παιρνούν οι περισσότερες μπάλες, καθώς κατευθύνει ως άλλος... playmaker την ομάδα του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην άμυνα, οι Δανοί παρουσιάζονται αρκετά καλοί με τον Άντερσεν, τον Νόργκου, αλλά και τον ηγέτη κάτω από τα δοκάρια, Κάσπερ Σμάιχελ. Η Εθνική μας θα πρέπει να βρει χώρους για να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των αντιπάλων της.



Η παράδοση και οι δύσκολες νύχτες με τα... 7 γκολ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δανία και Ελλάδα έχουν βρεθεί αντιμέτωπες 15 φορές συνολικά. Οι Σκανδιναβοί υπερτερούν με 8 νίκες, η «γαλανόλευκη» έχει επικρατήσει 3 φορές, ενώ 4 αναμετρήσεις έληξαν ισόπαλες.



Η Εθνική μας έχει περάσει και κάποια πολύ δύσκολα βράδια στο μακρινό παρελθόν. Το 1960, στα πλαίσια μιας φιλικής αναμέτρησης είχε δεχθεί 7 τέρματα από τους Δανούς (7-2), ενώ το ίδιο συνέβη και το 1989 στο «Πάρκεν» με σκορ 7-1.

Μια από τις πιο σημαντικές νίκες που έχει πετύχει η «γαλανόλευκη» ήταν αυτή το 2005 στην Θεσσαλονίκη, όταν κι έκαμψε την αντίσταση των Δανών με 2-1 και πήρε την νίκη στα προκριματικά του Μουντιάλ. Μια νίκη που ψάχνει και απόψε (8/9, 21:45).

