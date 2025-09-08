Προκριματικά Μουντιάλ: Η γκολάρα του Ντάμσγκαρντ για το 0-1 της Δανίας κόντρα στην Ελλάδα (vid)

Η Εθνική Ελλάδας, δεν παρουσιάστηκε όπως θα έπρεπε στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης κόντρα στη Δανία στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», έκανε πολλά λάθη και το πλήρωσε, με τον Ντάμσγκαρντ να πιάνει ένα εκπληκτικό φαλτσαριστό σουτ και να χαρίζει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Συγκεκριμένα στο 31ο λεπτό, ο Κουρμπέλης, έχασε δυο φορές τη μπάλα και ο Μίκελ Ντάμσγκαρντ, με ένα αψεγάδιαστο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη για το 0-1.