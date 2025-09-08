Εθνική Ελλάδας: Με μια έκπληξη η εντεκάδα που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς απέναντι στη Δανία

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Δανία για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ, έχοντας μοναδικό στόχο την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2014.

Έπειτα από την εντυπωσιακή πρεμιέρα και το 5-1 κόντρα στη Λευκορωσία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει να συνεχίσει με το ίδιο πάθος και τις καλές εμφανίσεις, σε μία αναμέτρηση που, όπως έγινε γνωστό, θα διεξαχθεί σε κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Με μία έκπληξη παρατάσσει την ομάδα ο ομοσπονδιακός τεχνικός, αφήνοντας εκτός τον αρχηγό Τάσο Μπακασέτα και δίνοντας φανέλα βασικού στον άσο του ΠΑΟΚ, Γιάννη Κωνσταντέλια.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινάει ο Τζολάκης, ενώ στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά βρίσκονται οι Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Τσιμίκας.

Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο Κουρμπέλης – Ζαφείρης, με τον Καρέτσα και τον Τζόλη στα άκρα της επίθεσης και τον Παυλίδη στην κορυφή.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Παυλίδης.