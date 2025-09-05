Μιας... πεντάρας νιάτα διέσυραν τη Λευκορωσία (5-1)

Η Εθνική Ελλάδας, έστησε πάρτι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με καλεσμένη τη Λευκορωσία, σκόραρε πέντε γκολ (Καρέτσας 3'), (Παυλίδης 17'), (Μπακασέτας 21΄) (Κουρμπέλης 36'), (Τζόλης 63΄), κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό μέχρι και το σφύριγμα της λήξης, παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο και ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά από μια τέτοια νίκη και πειστική εμφάνιση, πηγαίνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στην εντός έδρας αναμέτρηση της Δευτέρας (8/9,21:45) κόντρα στο μεγάλο φαβορί του ομίλου τη Δανία.

Το ματς

Η Εθνική ομάδα άνοιξε το σκορ με το «καλησπέρα» με τον Παυλίδη να αποφεύγει ωραία δυο αντιπάλους του μέσα στην περιοχή, να κάνει τη σέντρα προς τον Καρέτσα και τον τελευταίο να εκτελεί από κοντά για το 1-0. Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο 8ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα, ο Κουλιεράκης έπιασε την κεφαλιά αλλά ο Παβλιτσένκο με ωραία επέμβαση απομάκρυνε τη μπάλα.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να απειλήσουν από δυο εκτελέσεις κόρνερ αλλά δεν κατάφερε να διασπάσει την καλά οργανωμένα άμυνα της Ελλάδας, η οποία απομάκρυνε τον κίνδυνο και στο 17ο λεπτό, Καρέτσας και Παυλίδης συνεργάστηκαν ξανά για το 2-0 αλλά αυτή τη φορά σε αντίθετους ρόλους. Συγκεκριμένα ο 18χρονος έκανε εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά και ο στραίκερ της Μπενφίκα με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Η «πολιορκία» της «γαλανόλευκης» συνεχίστηκε και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μπακασέτας βρήκε χώρο έξω από το ημικύκλιο και με ένα τρομερό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνέχισε να «βομβαρδίζει» με ευκαιρίες την περιοχή της Λευκορωσίας και στο 36ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα, ο Κουρμπέλης έπιασε την κεφαλιά και διαμόρφωσε το 4-0. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να απειλήσουν με δυο μακρινά σουτ αλλά ο Τζολάκης, ήταν σε σωστή θέση και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Στο 62ο λεπτό το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέτυχε και πέμπτο τέρμα με τον Παυλίδη να βγαίνει στην κόντρα και να σερβίρει στον Τζόλη, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και έβαλε το όνομά του στον πίνακα τον σκόρερ. Επτά λεπτά αργότερα η Λευκορωσία πάτησε περιοχή και ο Ζίλε, έπειτα από την παρέμβαση και του VAR, έδειξε την άσπρη βούλα για χέρι του Μπακασέτα, με τον Μπαρκόφσκι να νικά τον Τζολάκη και να μειώνει σε 5-1.

Στα εναπομείναντα λεπτά η Εθνική ομάδα διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και με το σφύριγμα της λήξης πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι ενδεκάδες:

Ελλάδα: Τζολάκης, Tσιμίκας (62' Κυριακόπουλος), Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (62' Μουζακίτης), Ζαφείρης (83' Μάνταλος), Μπακασέτας (73' Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης (73' Ιωαννίδης).

Λευκορωσία: Παβλιουτσένκο, Πίγκας, Πετσένιν, Ζαμπέλιν, Μαρτινόβιτς (55' Βολκόφ), Γιαμπλόνσκι (79' Μιακίς), Κορζούν, Γκρομίκο (67' Πάσεβιτς), Κοβάλεφ (46' Μπαρκόφσκι), Εμπόνγκ, Μελνιτσένκο (67' Ντεμτσένκο).