Εθνική Ελλάδας: Ο Μπακασέτας γράφει ιστορία και δεν αφήνει τη «γαλανόλευκη» να χάσει

Ένα «ονειρικό» ξεκίνημα πραγματοποίησε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η Εθνική Ελλάδας, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να «ισοπεδώνει» με 5-1 τη Λευκορωσία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο και σε συνδυασμό και με την ισοπαλία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου ανάμεσα σε Δανία και Σκωτία, «σκαρφάλωσε» στην κορυφή της βαθμολογίας του τρίτου ομίλου και πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στην εντός έδρας αναμέτρηση της Δευτέρας (8/9,21:45) κόντρα στη Δανία.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, «ξεχειλίζει» από ποιότητα και ταλέντο και στη χθεσινή (5/9) αναμέτρηση κατάφερε μάλιστα να πετύχει πέντε γκολ με πέντε διαφορετικούς σκόρερ με έναν από αυτούς να είναι ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» ο Τάσος Μπακασέτας. Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, σκόραρε με έναν «κεραυνό» έξω από την περιοχή το τρίτο γκολ της Εθνικής ομάδας και έγραψε ιστορία για δύο λόγους.

Αρχικά ο πρώην παίκτης της Τραμπζονσπόρ, με το γκολ που πέτυχε έφτασε τα 18 με το εθνόσημο στο στήθος και άφησε πίσω του τον Ντέμη Νικολαϊδη που έχει 17 γκολ ενώ ισοφάρισε και τον Νίκο Μαχλά και τον Μίμη Παπαϊωάνου. Πλέον ο «Μπάκα» κοιτάζει ακόμη ψηλότερα και μπροστά του βλέπει τον Δημήτρη Σαραβάκο με 22 γκολ, τον Φάνη Γκέκα με 24 τέρματα, τον Άγγελο Χαριστέα με 25 τέρματα και στον κορυφή βρίσκεται ο Νίκος Αναστόπουλος με 29 γκολ.

Επιπλέον ο Μπακασέτας, διεύρυνε ακόμη ένα προσωπικό ρεκόρ, όπου για ακόμη μια φορά η Εθνική ομάδα δεν ηττήθηκε σε παιχνίδι που σκόραρε. Όπως δήλωσε και ο ίδιος μετά τη λήξη του αγώνα, το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα και ας μην σκοράρει εκείνος αλλά έστω και έτσι τα ρεκόρ που «κυνηγά» αποτελούν μια πρόκληση για εκείνον ενώ συνάμα βοηθούν τη «γαλανόλευκη» να πετύχει τον «πολυπόθητο» στόχο της και να συμμετάσχει σε μεγάλη διοργάνωση έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια.