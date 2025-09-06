Breaking news icon BREAKING
Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Ελλάδας μετά την πεντάρα κόντρα στη Λευκορωσία

Η Εθνική ομάδα έπιασε... κορυφή στον όμιλο της, χάρη στο εμφατικό 5-1 επί της Λευκορωσίας και τη «λευκή» ισοπαλία στο Δανία - Σκωτία.

Η Εθνική Ελλάδας παρουσίασε το πιο πειστικό της πρόσωπο και με μια επιβλητική εμφάνιση επικράτησε 5-1 της Λευκορωσίας, στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Μετά το εκρηκτικό πρώτο ημίχρονο (4-0), η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μάχη για την πρόκριση.

Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με το 0-0 της Δανίας απέναντι στη Σκωτία στην Κοπεγχάγη, έφερε την Εθνική μας στην κορυφή του ομίλου από την πρώτη κιόλας αγωνιστική.

Την ερχόμενη Δευτέρα (9/9, 21:45) η Ελλάδα υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Δανία, σε ένα ματς που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για την πορεία της στα προκριματικά.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

  • Ελλάδα-Λευκορωσία 5-1
  • Δανία-Σκωτία 0-0

Η βαθμολογία

  1. Ελλάδα 3
  2. Δανία 1
  3. Σκωτία 1
  4. Λευκορωσία 0

Το πρόγραμμα

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

  • Ελλάδα-Δανία (21:45)
  • Λευκορωσία-Σκωτία (21:45)

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

  • Σκωτία-Ελλάδα (21:45)
  • Λευκορωσία-Δανία (21:45)

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

  • Σκωτία-Λευκορωσία (19:00)
  • Δανία-Ελλάδα (21:45)

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

  • Ελλάδα-Σκωτία (21:45)
  • Δανία-Λευκορωσία (21:45)

Τρίτη 18 Νοεμβρίου

  • Λευκορωσία-Ελλάδα (21:45)
  • Σκωτία-Δανία (21:45)

