Η βαθμολογία και το πρόγραμμα της Ελλάδας μετά την πεντάρα κόντρα στη Λευκορωσία
Η Εθνική ομάδα έπιασε... κορυφή στον όμιλο της, χάρη στο εμφατικό 5-1 επί της Λευκορωσίας και τη «λευκή» ισοπαλία στο Δανία - Σκωτία.
Η Εθνική Ελλάδας παρουσίασε το πιο πειστικό της πρόσωπο και με μια επιβλητική εμφάνιση επικράτησε 5-1 της Λευκορωσίας, στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Μετά το εκρηκτικό πρώτο ημίχρονο (4-0), η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μάχη για την πρόκριση.
Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με το 0-0 της Δανίας απέναντι στη Σκωτία στην Κοπεγχάγη, έφερε την Εθνική μας στην κορυφή του ομίλου από την πρώτη κιόλας αγωνιστική.
Την ερχόμενη Δευτέρα (9/9, 21:45) η Ελλάδα υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Δανία, σε ένα ματς που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για την πορεία της στα προκριματικά.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
- Ελλάδα-Λευκορωσία 5-1
- Δανία-Σκωτία 0-0
Η βαθμολογία
- Ελλάδα 3
- Δανία 1
- Σκωτία 1
- Λευκορωσία 0
Το πρόγραμμα
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου
- Ελλάδα-Δανία (21:45)
- Λευκορωσία-Σκωτία (21:45)
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
- Σκωτία-Ελλάδα (21:45)
- Λευκορωσία-Δανία (21:45)
Κυριακή 12 Οκτωβρίου
- Σκωτία-Λευκορωσία (19:00)
- Δανία-Ελλάδα (21:45)
Σάββατο 15 Νοεμβρίου
- Ελλάδα-Σκωτία (21:45)
- Δανία-Λευκορωσία (21:45)
Τρίτη 18 Νοεμβρίου
- Λευκορωσία-Ελλάδα (21:45)
- Σκωτία-Δανία (21:45)