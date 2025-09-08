Live η «μάχη» της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η Εθνική Ελλάδας «σκόρπισε» με 5-1 τη Λευκορωσία στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ξεκίνησε ιδανικά το ταξίδι της για την επιστροφή της στις μεγάλες διοργανώσεις έπειτα από 12 χρόνια.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με τρεις βαθμούς, και υποδέχεται σήμερα (8/9, 21:45) τη Δανία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με στόχο να κάνει το 2/2 κόντρα στο φαβορί του ομίλου και να πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρώτη θέση που εξασφαλίζει απευθείας είσοδο για πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr