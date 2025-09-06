Ο Γιοβάνοβιτς πήρε «καμμένη γη», πέταξε τα χαρτάκια και δημιούργησε μια ομάδα των πολλών

Η Εθνική Ελλάδας, έστησε πάρτι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με καλεσμένη τη Λευκορωσία, σκόραρε πέντε γκολ (Καρέτσας 3'), (Παυλίδης 17'), (Μπακασέτας 21΄) (Κουρμπέλης 36'), (Τζόλης 63΄), κυριάρχησε από το πρώτο λεπτό μέχρι και το σφύριγμα της λήξης, παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο και ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά από μια τέτοια νίκη και πειστική εμφάνιση, πηγαίνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στην εντός έδρας αναμέτρηση της Δευτέρας (8/9,21:45) κόντρα στο μεγάλο φαβορί του ομίλου τη Δανία.

Δεν έβαλε κάτω το «μεγαθήριο», αλλά ο Γιοβάνοβιτς είπε την αλήθεια

Eurokinissi

Η Λευκορωσία δεν αποτελεί ένα γίγαντα του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την εμφάνιση των παιδιών. Μην ξεχνάμε πως πριν λίγα χρόνια, δεν μπορούσαμε να έχουμε σίγουρη νίκη ούτε... με τα Νησιά Φερόε. Κι όπως σωστά είπε και ο ομοσπονδιακός προπονητής μας, δεν πάει πολύς καιρός που ήμασταν στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας με τους Λευκορώσους.

Είναι η άνεση κι το επιβλητικό ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα και όχι ο αντίπαλος. Το ίδιο ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας θα παίξει, είτε ο αντίπαλος είναι η Λευκορωσία, είτε η Αγγλία την οποία υπενθυμίζω κερδίσαμε στο Γουέμπλει. Με λίγα λόγια η Εθνική ομάδα αποκτά ταυτότητα, κύρος, πλάνο.

Έσκισε τα χαρτάκια, εμπιστεύτηκε τους νέους και έφτιαξε ομάδα «όνειρο»

Eurokinissi

Η Εθνική που ήταν μια ομάδα των... μάνατζερ, μετατράπηκε σε μια ομάδα γεμάτη ταλέντο. Ο Καρέτσας και ο Ζαφείρης παίζουν με την φανέλα της Εθνικής μας και είναι κι αυτό δουλειά του Γιοβάνοβιτς. Τα γήπεδα γεμίζουν, οι Έλληνες πλέον αδημονούν να δουν την «γαλανόλευκη» γιατί εκτός από τα αποτελέσματα που φέρνει, παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο και βγάζει φρεσκάδα.

Η «μαγκιά» του Γιοβάνοβιτς δεν είναι μόνο πως η Εθνική ομάδα έχει πλέον υλικό. Με σκέτα υλικά δεν φτιάχνεις... μουσακά. Είναι πως μπορεί και συνθέτει ένα σύνολο που λειτουργεί σε πλήρη αρμονία. Δεν είναι τυχαίο πως σε κάθε ματς δεν έχουμε πρωταγωνιστή, αλλά... πρωταγωνιστές.

Ο Καρέτσας είχε γκολ, ασίστ, 4/6 επιτυχημένες ντρίμπλες, 6 πάσες-κλειδί και... 34/40 πάσες. Ο Μπακασέτας είχε κι αυτός γκολ και ασίστ με 8 πάσες-κλειδί και 7/9 σέντρες. Ο Παυλίδης είχε 2 ασίστ και 1 γκολ και σαν άλλος... αμυντικός κέρδισε και το 80% των μονομαχιών που έδωσε.