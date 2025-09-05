«Ονειρικό» ημίχρονο για την Εθνική: Τέσσερα γκολ και 20 τελικές απέναντι στη Λευκορωσία (vids)

Με τρομερό πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Λευκορωσία, η Ελλάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξε τα… δόντια της και τις προθέσεις της για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η «γαλανόλευκη» μπήκε στο χορτάρι αποφασισμένη να καθαρίσει το ματς από νωρίς και έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στους ανήμπορους να αντιδράσουν Λευκορώσους. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Καρέτσας άνοιξε το σκορ και μέχρι το 45’ είχαν προστεθεί άλλα τρία γκολ από Παυλίδη, Μπακασέτα και Κουρμπέλη, με το «Γ. Καραϊσκάκης» να ζει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ημίχρονα των τελευταίων ετών.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: 20 τελικές προσπάθειες και 4 γκολ σε 45 λεπτά, στατιστικά που θυμίζουν… video game και δείχνουν ότι η Εθνική είναι έτοιμη για πολύ μεγάλα πράγματα.

Δείτε τα γκολ της Ελλάδας στα πρώτα 45 λεπτά