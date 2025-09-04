Ένα ασύλληπτο ρεκόρ 17 ετών: Η Εθνική Ελλάδας δεν χάνει όταν προηγείται

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Λευκορωσία (Παρασκευή, 05/09, 21:30, ALPHA) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κουβαλώντας μαζί της ένα απίστευτο στατιστικό που προκαλεί δέος. Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η «γαλανόλευκη» έχει καθιερώσει έναν σπάνιο κανόνα: δεν χάνει όταν παίρνει το προβάδισμα στο σκορ.

Το εντυπωσιακό αυτό σερί, που αριθμεί 121 αγώνες, αποδεικνύει όχι μόνο την ικανότητα της ομάδας να βρίσκει δίχτυα, αλλά και την αποφασιστικότητα και την ψυχραιμία της να διατηρεί το πλεονέκτημα. Η τελευταία φορά που η Εθνική ηττήθηκε έχοντας προηγηθεί ήταν σε μια αναμέτρηση που πολλοί ακόμα θυμούνται: στο Euro του 2008 απέναντι στην Ισπανία. Τότε, ο Άγγελος Χαριστέας είχε δώσει το προβάδισμα στην Ελλάδα στο 42ο λεπτό, αλλά τα γκολ των Ισπανών στο δεύτερο ημίχρονο ανέτρεψαν το αποτέλεσμα σε 2-1.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η Εθνική έχει διατηρήσει ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ρεκόρ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Για τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το στατιστικό αυτό λειτουργεί ως ένας ισχυρός οιωνός, καθώς αν καταφέρουν να σκοράρουν πρώτοι στο «Γ. Καραϊσκάκης», οι πιθανότητες είναι με το μέρος τους για να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους.