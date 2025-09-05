Ελλάδα - Λευκορωσία: Η ώρα και το κανάλι της πρεμιέρας στα προκριματικά του Μουντιάλ

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο βήμα της Εθνικής Ελλάδας προς το Παγκόσμιο Κύπελλο ολοκληρώθηκε. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχεται την Παρασκευή (5/9, 21:45) τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης», με το παιχνίδι να μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον Alpha.



Οι διεθνείς ολοκλήρωσαν χωρίς προβλήματα την προετοιμασία τους, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να προπονείται κανονικά παρά τις πρόσφατες ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός πλάνων παραμένει μονάχα ο Δημήτρης Γιαννούλης, που βρίσκεται στα «πιτς» λόγω τραυματισμού.



Η Ελλάδα συμμετέχει στον τρίτο όμιλο, μαζί με Δανία και Σκωτία. Η πρώτη θέση χαρίζει απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ, ενώ η δεύτερη οδηγεί στα πλέι οφ, όπου συμμετέχουν και οι καλύτερες ομάδες του Nations League που δεν τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις.



