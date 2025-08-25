Εθνική Ελλάδας: Οι εκλεκτοί του Γιοβάνοβιτς για Λευκορωσία και Δανία

Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει στη μάχη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με δύο κρίσιμα παιχνίδια στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι σε Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9). Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τη Δευτέρα (25/8) τις επιλογές του για την πρώτη αποστολή της νέας πορείας, με στόχο την επιστροφή της «γαλανόλευκης» σε τελική φάση Μουντιάλ.

Στη λίστα βρίσκονται οι τερματοφύλακες Βλαχοδήμος, Μανδάς και Τζολάκης, οι αμυντικοί Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης και Τσιμίκας, ενώ στη μεσαία γραμμή συμπεριλήφθηκαν οι Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος και Κουρμπέλης. Στην επίθεση θα δώσουν το «παρών» οι Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας και Δουβίκας.

Με το πρώτο σφύριγμα να πλησιάζει, η Εθνική θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να ξεκινήσει με θετικό απολογισμό, έχοντας τη στήριξη των φιλάθλων που ήδη προμηθεύονται πακέτα εισιτηρίων για τις δύο αναμετρήσεις.