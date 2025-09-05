Η «χρυσή» γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου: Η πιο ακριβή Εθνική όλων των εποχών

Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται σήμερα (5/9, 21:45) στη μάχη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υποδεχόμενη τη Λευκορωσία «Γ. Καραϊσκάκης», με το πιο ακριβό ρόστερ της ιστορίας της, με τη συνολική της αξία να ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Μια γενιά παικτών με ταλέντο, απίστευτές δυνατότητες και εμπειρίες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης είναι έτοιμη να οδηγήσει την Ελλάδα σε μεγάλες επιτυχίες, με πρώτο στόχο την πρόκριση στο Μουντιάλ. Η νέα εποχή της Εθνικής έχει αρχίσει, και αυτή τη φορά έχει και… τιμή!

Το ελληνικό ποδόσφαιρο μπαίνει σε μια νέα εποχή. Η Εθνική μας ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ξεκινά την προσπάθειά της για την πρόκριση στο Μουντιάλ και το κάνει με το πιο «πλούσιο» ρόστερ που έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία της. Η τρέχουσα γενιά ποδοσφαιριστών ξεχωρίζει όχι μόνο για το ταλέντο της, αλλά και για την υψηλή χρηματιστηριακή της αξία, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Transfermarkt, αγγίζει τα 312 εκατομμύρια ευρώ.

EUROKINISSI

Η «χρυσή» αυτή γενιά έχει ήδη αρχίσει να αφήνει το στίγμα της στις διεθνείς μεταγραφές, με πρωταγωνιστές τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Γιώργο Βαγιαννίδη, που παραχωρήθηκαν στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας έναντι 22 και 13 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Ο Ιωαννίδης μάλιστα, έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, ο Τάσος Δουβίκας αποχώρησε από την Θέλτα για την Κόμο έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος μετακόμισε από τη Νιούκαστλ στη Σεβίλλη. Ο Κώστας Τσιμίκας δόθηκε δανεικός στη Ρόμα με οψιόν αγοράς που φτάνει τα 18 εκατομμύρια ευρώ.

Οι υψηλές αξίες των διεθνών δεν σταματούν εδώ. Ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα και ο Χρήστος Τζόλης της Μπριζ συνεχίζουν να βρίσκονται στο «ραντάρ» μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τη χρηματιστηριακή τους αξία να ανέρχεται στα 35 και 25 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι αυτή του Γιάννη Κωνσταντέλια, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ απέρριψε πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από τη Στουτγκάρδη.

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι η παρουσία των νεαρών παικτών. Ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκενκ κοστολογείται ήδη στα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αξία του 18χρονου Χρήστου Μουζακίτη του Ολυμπιακού αναμένεται να εκτοξευθεί, καθώς ήδη βρίσκεται στα 17 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συνολικό ποσό των 312 εκατομμυρίων ευρώ, δεν περιλαμβάνει δύο ακόμα λαμπρά ταλέντα που αγωνίζονται στην Μπράιτον, τους Μπάμπη Κωστούλα (40 εκατ. ευρώ) και Στέφανο Τζίμα (22 εκατ. ευρώ), οι οποίοι δεν κλήθηκαν στην αποστολή.

Eurokinissi

Η Εθνική Ελλάδας έχει πλέον όχι μόνο το ταλέντο, αλλά και την ποιότητα για να διεκδικήσει την επιστροφή της στις μεγάλες διοργανώσεις. Η αναμέτρηση με τη Λευκορωσία είναι η πρώτη από μια σειρά κρίσιμων παιχνιδιών. Οι Έλληνες διεθνείς, που αγωνίζονται σε μερικά από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα, φέρουν τη νέα «χρυσή» εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αξία και Δυναμική: Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας σε αριθμούς

Η Εθνική Ελλάδας ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο «ακριβή». Η αξία των παικτών της, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Transfermarkt, αντικατοπτρίζει την ποιότητα και την εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από έμπειρους διεθνείς μέχρι ανερχόμενα ταλέντα, το ρόστερ της «γαλανόλευκης» αποτελείται από ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα και που έχουν υψηλή χρηματιστηριακή αξία.

Τερματοφύλακες

Στην τριάδα των τερματοφυλάκων, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης του Ολυμπιακού και ο Χρήστος Μανδάς της Λάτσιο έχουν κοινή αξία 10 εκατ. ευρώ. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος της Σεβίλλης ακολουθεί με αξία 5 εκατ. ευρώ.

Αμυντικοί

Η αμυντική γραμμή της Εθνικής είναι από τις πιο ακριβές. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης της Βόλφσμπουργκ ξεχωρίζει με αξία 25 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενος από τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο της Γουέστ Χαμ με 17 εκατ. ευρώ. Σημαντική είναι και η αξία του Κώστα Τσιμίκα της Ρόμα (18 εκατ. ευρώ), καθώς και του Γιώργου Βαγιαννίδη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 15 εκατ. ευρώ.

Μέσοι

Στο χώρο της μεσαίας γραμμής, οι νεαροί Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκενκ και Χρήστος Τζόλης της Κλαμπ Μπριζ έχουν αξία 35 εκατ. ευρώ και 25 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ κοστολογείται στα 20 εκατ. ευρώ.

Επιθετικοί

Στην επίθεση, οι παίκτες της Εθνικής έχουν μεγάλη δυναμική. Ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα είναι ο πιο ακριβός με 35 εκατ. ευρώ, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει αξία 25 εκατ. ευρώ. Ο Τάσος Δουβίκας της Κόμο ακολουθεί με 14 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία του ρόστερ, που φτάνει τα 312 εκατ. ευρώ, αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της ποιοτικής αναβάθμισης της Εθνικής Ελλάδας, καθώς αποδεικνύει ότι η «γαλανόλευκη» διαθέτει περιζήτητους ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου, που αναμένεται να γράψουν την δική τους ιστορία τα επόμενα χρόνια και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αποτρελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους έλληνες διεθνείς.