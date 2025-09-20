«Φρενίτιδα» για ένα εισιτήριο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 - Πάνω από τα 4.5 εκατ. αιτήσεις

Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός, έρχεται το καλοκαίρι του 2026 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, και από τώρα έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για ένα «μαγικό χαρτάκι» που θα χαρίσει μια ανεπανάληπτη ευκαιρία σε όποιον καταφέρει να το αγοράσει.

🗞️ More than 4.5 million fans enter draw for first FIFA World Cup 26™ ticket sales phase



⚽️ Fans from 216 countries and territories entered the Visa Presale Draw, with the highest number of applications submitted by residents of hosts Canada, Mexico and the United States



⚽️… pic.twitter.com/67zRp0EZZB — FIFA Media (@fifamedia) September 19, 2025

Το όνειρο κάθε ποδοσφαιρόφιλου είναι να παρακολουθήσει από κοντά μια αναμέτρηση από το Παγκόσμιο Κύπελλο και τον λόγο αυτό έχει προκληθεί «πανικός» για ένα εισιτήριο με περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια άτομα να έχουν υποβάλλει αιτήσεις για να αγοράσουν εισιτήρια για το Μουντιάλ 2026 στην πρώτη κλήρωση προπώλησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η πρώτη χώρα σε αιτήσεις και ακολουθούσαν οι συνδιοργανώτριες, Καναδάς και Μεξικό ,με τον Τζάνι Ινφαντίνο να αναφέρει σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε η FIFA την Παρασκευή (18/9) πως τα νούμερα αυτά δεν είναι μόνο εξαιρετικά αλλά είναι και μια ισχυρή δήλωση.

Παρόλο που τα εισιτήρια για όλους τους 104 αγώνες θα τεθούν προς πώληση, η επιλογή από την κλήρωση δεν εγγυάται ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, και οι πωλήσεις θα περιορίζονται σε τέσσερα εισιτήρια ανά άτομο ανά αγώνα, ενώ κανείς δεν μπορεί να αγοράσει περισσότερα από 40 συνολικά για ολόκληρο το τουρνουά.

Single-game ticket prices for the 2026 FIFA World Cup will range from as low as $60 for group stage matches to $6,710 for a spot at the World Cup final 💰



Those prices might, and likely will, change somewhat over the coming months. pic.twitter.com/SMDftHRmnf — ESPN FC (@ESPNFC) September 3, 2025

Αναλυτικά το δελτίο τύπου της FIFA:

«Αυτά δεν είναι μόνο εξαιρετικά νούμερα, αλλά και μια ισχυρή δήλωση. Ολόκληρος ο κόσμος θέλει να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026: το μεγαλύτερο, πιο περιεκτικό και πιο συναρπαστικό γεγονός που έχει ποτέ γίνει. Από τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι χώρες μεγάλες και μικρές σε κάθε ήπειρο, οι οπαδοί αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι το πάθος για το ποδόσφαιρο ενώνει πραγματικά, καθώς ανυπομονούν να παρακολουθήσουν αγώνες και στις τρεις χώρες-διοργανώτριες».