H Δανία τιμώρησε σκληρά τον ενθουσιασμό και την απειρία των «μπέμπηδων» της Εθνικής (0-3)

Η Εθνική Ελλάδας βρέθηκε σε κακό βράδυ, υπέπεσε σε σωρεία εύκολων λαθών και ηττήθηκε με 3-0 από την Δανία στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» στη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δυσκολεύτηκε από την πίεση των Δανών ψηλά, δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στην άμυνα του Σμάιχελ και έχασε την «χρυσή» ευκαιρία να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Το σκορ της αναμέτρησης άνοιξε στο 32' ο Ντάμσγκαρντ με ένα εξαιρετικό πλασέ στη γωνία της εστίας του Τζολάκη, ο Κρίστενσεν στο 62ο λεπτό διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, με τον Χόιλουντ στο 81' να διαμορφώνει το τελικό 3-0 προ κενής εστίας.

Το ματς

Στα πρώτα είκοσι λεπτά της αναμέτρησης καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια σημαντική ευκαιρία, με τα λάθη στο επιθετικό τρίτο και την τακτική προσήλωση να επικρατούν στον αγωνιστικό χώρο. Η πρώτη απειλή για την εστία του Τζολάκη προήλθε από... ελληνικά πόδια, με τον Βαγιαννίδη να φτάνει κοντά στο αυτογκόλ έπειτα από την σέντρα του Σκοβ Όλσεν στο 21'.

Τα αβίαστα λάθη στον άξονα της γαλανόλευκης στο πρώτο ημίωρο επέτρεψαν στην Δανία να προηγηθεί, αφού από ένα τέτοιο του Κουρμπέλη ο Ντάμσγκαρντ έγινε κάτοχος της μπάλας, έκανε ένα εξαιρετικό πλασέ και έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 32', έχοντας μάλιστα απειλήσει νωρίτερα με το άστοχο τετ α τετ του Φρόχολντ.

Οι Δανοί συνέχισαν να δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας της ελληνικής ομάδας, κερδίζοντας κατά κράτος την μάχη του άξονα στο πρώτο μέρος. Στο 45' +2' μάλιστα έφτασαν μια ανάσα από το 0-2, με τον Χόιμπιεργκ να εκτελεί απευθείας ένα φάουλ λίγο έξω από την εστία του Τζολάκη, ο οποίος αν και είδε την μπάλα να αλλάζει πορεία, απομάκρυνε εντυπωσιακά με τα πόδια και κράτησε «ζωντανή» την Εθνική μας για το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου βρήκε την Εθνική μας να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, με την διπλή αλλαγή του Γιοβάνοβιτς (Μπακασέτας και Μασούρας αντί Κωνσταντέλια και Καρέτσα) να αλλάζει την εικόνα του αγώνα, ιδίως στον τομέα των μονομαχιών. Παρά το θετικό ξεκίνημα των διεθνών μας, η Δανία ισορρόπησε ξανά το παιχνίδι καταφέρνοντας να διπλασιάσει τα τέρματα της στο 62'. Ο Κρίστενσεν έκλεψε την μπάλα στον άξονα, πήρε μέτρα ανενόχλητος και εκτέλεσε άψογα τον Τζολάκη για το 0-2 των φιλοξενούμενων.

Οι παίκτες της Εθνικής μας συνέχισαν να αναζητούν μια ευκαιρία που θα τους έβαζε ξανά στο παιχνίδι, χωρίς όμως να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στην άμυνα της Δανίας. Μοναδική ευκαιρία στον στόχο για την ελληνική ομάδα η κεφαλιά του Μαυροπάνου πάνω στον Σμάιχελ, έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ του Τσιμίκα.

Το... κερασάκι σε μια άσχημη τούρτα για την Ελλάδα έβαλε στο 81' ο Χόιλουντ, ο οποίος πλάσαρε προ κενής εστίας, έπειτα από το πλασέ του Ντόργκου στο δοκάρι και την έξοδο του Τζολάκη αρκετά μέτρα εκτός της εστίας του.

Ελλάδα: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (65' Σιώπης), Καρέτσας (46' Μασούρας), Τζόλης (83' Πέλκας), Ζαφείρης (74' Ιωαννίδης), Κωνσταντέλιας (46' Μπακασέτας), Παυλίδης.



Δανία: Σμάιχελ, Μέλε (90' Γκρονμπάεκ), Α. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Χιούλμαντ, Φρόχολντ (83' Λάρσεν), Χόιμπιεργκ, Ντάμσγκαρντ (83' Ο' Ράιλι), Όλσεν (64' Ντόργκου), Μπίρεθ (64' Χόιλουντ).