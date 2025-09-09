Εθνική Ελλάδας: Το ατόπημα απέναντι στους Δανούς και μια διδαχή που δείχνει τον δρόμο

Η Εθνική Ελλάδας βρέθηκε σε κακό βράδυ, πλήρωσε την υπέρμετρη αισιοδοξία που προκάλεσε το 5-1 επί της Λευκορωσίας, υπέπεσε σε σωρεία εύκολων λαθών και ηττήθηκε με 3-0 από την Δανία στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» στη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Eurokinissi

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δυσκολεύτηκε από την πίεση των Δανών ψηλά, δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στην άμυνα του Σμάιχελ, δεν είχε καμία ισορροπία στο παιχνίδι της που χαρακτηρίστηκε από βιασύνη και έχασε την «χρυσή» ευκαιρία να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η λανθασμένη προσέγγιση, η πίεση των Δανών και τα εύκολα λάθη

Eurokinissi

Ένα από τα λάθη της Εθνικής (κρίνοντας βέβαια εκ του αποτελέσματος) ήταν η απόφαση να δώσει την μπάλα στα πόδια των Δανών και να περιμένει. Απέναντι σε τέτοιες ομάδες (21η στην κατάταξη της FIFA) πρέπει να... κόψεις τον τσαμπουκά από την αρχή. Οι Δανοί δεν ένιωσαν ποτέ πως παίζουν στην έδρα ενός αντιπάλου σε sold-out γήπεδο.

Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς πιέστηκαν από τους αντιπάλους τους, χάνανε αρκετές μπάλες ακόμα και στο δικό τους «τρίτο» του γηπέδου και από την πίεση των Δανών ψηλά, ήρθαν τα γκολ και η ήττα με 0-3.

Στα καλά διαστήματα η Εθνική έβρισκε... νυχτοφύλακες

Eurokinissi

Η Ελλάδα είχε τα καλά της διαστήματα. Ωστόσο, όταν έβγαινε στο «ξέφωτο» υπήρχαν πάντα τουλάχιστον τρεις Δανοί στην άμυνα που έμεναν πιο πίσω για να καλύψουν τους χώρους. Καρέτσας και Κωσταντέλιας δεν ταίριαξαν στο ίδιο σχήμα και οι Δανοί έμοιαζαν σαν να παίζουν με... παίκτη παραπάνω.

Κι για αυτό ήταν και οι πρώτοι που απέσυρε ο Σέρβος τεχνικός που σε μια προσπάθεια να ελέγξει το κέντρο έβαλε τους Μπακασέτα και Μασούρα που μπορούσαν να προσφέρουν τόσο στην επίθεση, όσο και ανασταλτικά. Κάτι που δεν συνέβη, παρά μόνο για λίγα λεπτά στο τέλος.

Η αλλαγή που έδειξε τον δρόμο και το πληρωμένο νόμισμα

Eurokinissi

Η Εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να μπει στο ματς λόγω (και) της απουσίας του καθαρού μυαλού. Οι μακρινές μεταβιβάσεις (35% επιτυχία), αλλά και οι σέντρες (1/11) έβρισκαν πόδια Δανών και με την κατοχή υπέρ τους, τα πράγματα γινόντουσαν ολοένα και πιο δύσκολα.

Eurokinissi

Το μόνο διάστημα που η Ελλάδα έμοιαζε ανώτερη, ήρθε όταν πέρασε ο Ιωαννίδης στο παιχνίδι. Με ένα 4-4-2, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν πολύ πιο απειλητικό, δείχνοντας στον Γιοβάνοβιτς πως η «μοναξιά» του Παυλίδη δεν ήταν κατάλληλη για ένα τέτοιο παιχνίδι. Βέβαια, ακόμη κι έτσι, όταν οι παίκτες μας πήραν πρωτοβουλίες, οι Δανοί βρήκαν ακόμη πιο εύκολα χώρους και τελείωσαν το παιχνίδι με ένα τρίτο γκολ.