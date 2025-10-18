Ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε ντεμπούτο στην Premier League με την Μπράιτον

Ο Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Μπράιτον στην Premier League έπειτα από 109 μέρες αναμονής. Ο νεαρός επιθετικός, που το περασμένο καλοκαίρι έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία, με το αγγλικό κλαμπ να δαπανά περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από τον Ολυμπιακό, περίμενε οκτώ αγωνιστικές προτού κάνει το ντεμπούτο του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Μπάμπης Κωστούλας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 89ο λεπτό στην αναμέτρηση της Μπράιτον με τη Νιουκάστλ, αντικαθιστώντας τον απόλυτο πρωταγωνιστή του αγώνα, Ντάνι Γουέλμπεκ,στην επικράτηση των «γλάρων» με 2-1 επί των «καρακαξών».Να σημειώσουμε ότι ο Στέφανος Τζίμας έκανε και αυτός την είσοδό του στο 71ο λεπτό.

Πριν από την πρώτη του συμμετοχή στην Premier League, ο 18χρονος άσος είχε ήδη γνωρίσει τις απαιτήσεις του αγγλικού ποδοσφαίρου, συμμετέχοντας σε δύο παιχνίδια για το Carabao Cup και έχοντας χρόνο συμμετοχής με την Κ21 της Μπράιτον. Το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία αποτελεί αναγνώριση της προσαρμογής του στις υψηλές απαιτήσεις της Premier League και της εμπιστοσύνης που του δείχνει η τεχνική ηγεσία του συλλόγου.