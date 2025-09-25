Ο Χίρτσελερ χρησιμοποίησε τον Κωστούλα ως παράδειγμα προς μίμηση

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας βρίσκεται σε περίοδο προσαρμογής στην Αγγλία και στα νέα δεδομένα της Μπράιτον και της Πρέμιερ Λίγκ.

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού αγωνίστηκε ξανά με την φανέλα των «γλάρων» μπαίνοντας αλλαγή, μάλιστα στην θέση του Στέφανου Τζίμα, στον αγώνα απέναντι στην Μπάρνσλεϊ για το Λίγκ Καπ.

Μάλιστα ο προπονητής της Μπράιτον Φαμπιάν Χίρτσελερ έφερε ως παράδειγμα στην υπόλοιπη ομάδα τις ενέργειες του Μπάμπη Κωστούλα. Αυτό που έδειξε ο κόουτς των «γλάρων» ήταν μία φάση που ο Κωστούλας έκανε σπριντ από τα όρια της περιοχής της Μπάρνσλεϊ μέχρι την περιοχή της Μπράιτον για να πιέσει αντίπαλο του, θέλοντας να σταθεί σε αυτή την ενέργεια του νεαρού Έλληνα επιθετικού για να τονίσει πως όλοι πρέπει να συμμετέχουν στο παιχνίδι.