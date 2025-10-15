Ο Ορτέγκα χωρίς… φίλτρο: Ο Έσε, ο Μέσι και οι «τρελοί» οπαδοί του Ολυμπιακού (vid)

Σε ένα χαλαρό Q&A, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αποκάλυψε ποιον θεωρεί αγαπημένο του συμπαίκτη, ποιον θαύμαζε ως παιδί και τι σημαίνει να παίζεις στον Ολυμπιακό.

Ο Αργεντινός μπακ ξεχώρισε τον Σαντιάγο Έσε, ενώ ως είδωλό του ανέφερε τον Λιονέλ Μέσι. Για κορυφαίο παίκτη του σήμερα επέλεξε τον Λαμίν Γιαμάλ.

Για τον εαυτό του είπε πως το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα, ενώ όταν κλήθηκε να περιγράψει τους οπαδούς του Ολυμπιακού με μία λέξη, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Τρελοί!».

Δείτε το βίντεο: