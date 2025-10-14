«Τέλος» οι ποδοσφαιρικές περιπέτειες του Ρούμπεν Σεμέδο στο Κατάρ - Επέστρεψε στην Πορτογαλία

Ο ταλαιπωρημένος Ρούμπεν Σεμέδο επέστρεψε εκεί, από όπου όλα ξεκίνησαν. Μετά από τρεις χρονιές στο Κατάρ, ο Πορτογάλος γύρισε στην πατρίδα του και υπέγραψε με την Άβες.

Η νέα ομάδα του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Πορτογαλίας και έχει μόλις ένα βαθμό σε οκτώ αγωνιστικές.

Ο Ρούμπεν Σεμέδο έχει φορέσει τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» 94 φορές και έχει σκοράρει για τους Πειραιώτες 7 γκολ. Ο Ολυμπιακός αποτελεί για τον Σεμέδο η ομάδα με την οποία έχει καταγράψει τις περισσότερες συμμετοχές στην καριέρα του.

Φεύγοντας από την ομάδα του λιμανιού, ο Πορτογάλος αγωνίστηκε στις Ντουχαΐλ, Αλ Μαρκχίγια και Αλ Κορ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της υπογραφής του

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η Άβες βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλλά απολαμβάνω τις προκλήσεις, και η επιμονή και η επιθυμία του συλλόγου να με έχει εδώ με βοήθησαν επίσης. Πέρασα ένα μεγάλο μέρος της καριέρας μου εκτός Πορτογαλίας και ήθελα να επιστρέψω. Μου αρέσουν αυτού του είδους οι προκλήσεις, αυτές στις οποίες κανείς δεν πιστεύει».

𝑫𝒆𝒇𝒆𝒔𝒂 𝒓𝒆𝒇𝒐𝒓𝒄̧𝒂𝒅𝒂



Rúben Semedo é jogador do AFS



— AFS Vila das Aves (@afs_viladasaves) October 14, 2025




