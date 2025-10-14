«Αποθέωση» του Ελ Κααμπί στο εξωτερικό: «Είναι ένα μείγμα μεταξύ Ντρογκμπά και Ετό»

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί «τρελαίνει» την Ευρώπη! Ο σέντερ-φορ του Ολυμπιακού έγινε αντικείμενο εκτεταμένης αναφοράς από τη δημοφιλή πλατφόρμα παρακολούθησης DAZN, η οποία του «έπλεξε το εγκώμιο» για τη συνεισφορά του στους «ερυθρόλευκους».

Οι κολακείες δεν είχαν σταματημό, με την σελίδα να καταγράφει χαρακτηριστικά πως «η παρουσία του απειλεί τη Μπαρτσελόνα». Ιδιαίτερη μνεία έγινε επίσης, στα ρεκόρ, που έχει καταρρίψει.

«Η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να τον υποτιμήσει»

Το DAZN υπογραμμίζει πως ο Ελ Κααμπί «εμφανίζεται με κόκκινο στο σημειωματάριο του Χάνσι Φλικ» και στέκεται στο ρεκόρ, το οποίο κατέρριψε.

«Ο Μαροκινός πέτυχε ένα από τα πιο εκπληκτικά κατορθώματα στη σύγχρονη ιστορία, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στον πρώτο του ηπειρωτικό τίτλο υπό τον Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ.

Ο Ελ Κααμπί σκόραρε 33 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, 11 από αυτά στα νοκ άουτ του Conference League, ένα περισσότερο από τα γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο (2016/17), του Μπενζεμά (2021/22) στο Champions League και του Ρανταμέλ Φαλκάο (2010/11) στο Europa League).



Αυτοί οι αριθμοί κάνουν το όνομά του να γράφεται στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και εξηγούν γιατί η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να τον υποτιμήσει στην αναμέτρησή της για το Champions League».

«Μια πρόσφατη έκρηξη ταλέντου τον οδήγησε στην Ελλάδα»

Η δημοφιλής πλατφόρμα καταγράφει τη μέχρι στιγμής πορεία του Ελ Κααμπί στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Παράλληλα, καταγράφει τις επιδόσεις, που «ανάγκασαν» τον Βαγγέλη Μαρινάκη να το φέρει στον Ολυμπιακό.

«Μόλις πριν από λίγα χρόνια, ο Αγιούμπ Ελ Καάμπι ήταν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο Champions League. Αλλά σήμερα, στα 32 του, είναι ο επιθετικός που μπορεί να καυχηθεί ότι έχει καταρρίψει ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ που κατείχαν οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Καρίμ Μπενζεμά και Ρανταμέλ Φαλκάο.

Εκείνη την εποχή, ο Ελ Καάμπι ήταν πρωταθλητής, MVP και πρώτος σκόρερ του CHAN του 2018, του Αφρικανικού Κυπέλλου Εθνών για παίκτες που παίζουν μόνο στην Αφρική.

Έπαιζε για την Μπερκάνε, αλλά μια εξωτική καριέρα και μια πρόσφατη έκρηξη ταλέντου τον οδήγησαν στην Ελλάδα το 2023 μετά από περιόδους με τις Χεμπέι Φορτούν, Γουιντάν Χατάισπορ και Αλ Σαντ».

«Ο Ελ Κααμπί είναι ο ήρωας του Μεντιλίμπαρ»

Το DAZN υπογραμμίζει τη χρησιμότητα του Ελ Κααμπί στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και προσθέτει μέσα από δηλώσεις του πρώην διεθνούς Τυνήσιου ποδοσφαιριστή, Αντέλ Τσεντλί πως ο Μαροκινός στράικερ είχε αναγνωριστεί ως «ένα μείγμα μεταξύ Ντρογκμπά και Ετό».

«Αυτή τη σεζόν, έχει ήδη σκοράρει τρία γκολ στους πρώτους έξι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ βρήκε σε αυτόν αυτό που πάντα αναζητά στους επιθετικούς του: πειθαρχία, κινητικότητα και αφοσίωση στο πρέσινγκ. Και ο Ελ Καάμπι έφερε κάτι άλλο: μια φυσική σχέση με την εστία.

Τελειώνει χωρίς δισταγμό, τρέχει χωρίς διακοπή και παλεύει για κάθε μπάλα σαν να είναι η τελευταία του. "Δεν χρειάζεται δέκα ευκαιρίες για να σκοράρει, μία είναι αρκετή", δήλωσε πρόσφατα ο Ισπανός. Τα φώτα της δημοσιότητας στο Champions League πέφτουν τώρα στον Μαροκινό, έναν παίκτη της εθνικής του ομάδας, ο οποίος έχει ήδη σκοράρει επτά γκολ στο τελευταίο Europa League και κάνει το ντεμπούτο του στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης αυτή τη σεζόν».

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί «φιγουράρει» σταθερά στη λίστα των πρώτων σκόρερ της Super League και έχει αναδειχθεί πρώτος σκόρερ του Conference League την χρονιά, που οι Πειραιώτες έγραψαν ιστορία κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έναν ευρωπαϊκό τίτλο.

Επόμενη στάση για τον ίδιο και την ομάδα του η Βαρκελώνη. Εκεί, θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα των πολλών προβλημάτων με την ελπίδα πως θα επιστρέψουν στην Ελλάδα με θετικό αποτέλεσμα.