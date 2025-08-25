Ελ Κααμπί: Ο Μαροκινός σκαρφαλώνει στη λίστα των «θρύλων» σκόρερ του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να ιδρώσει για να λυγίσει τον Αστέρα AKTOR, όμως η ποιότητα των ποδοσφαιριστών του έκανε και πάλι τη διαφορά. Το εντυπωσιακό σουτ του Γιαζίτζι άνοιξε τον δρόμο και το εκπληκτικό, ψύχραιμο τελείωμα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο φινάλε «σφράγισε» το 2-0, χαρίζοντας στους «ερυθρόλευκους» το πρώτο τρίποντο της νέας σεζόν.

Για τον Μαροκινό στράικερ, όμως, αυτό το γκολ είχε ιδιαίτερη σημασία. Ήταν το 36ο του στο ελληνικό πρωτάθλημα και το 61ο συνολικά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αριθμοί που τον φέρνουν όλο και πιο κοντά στους μεγάλους σκόρερ της ιστορίας του συλλόγου.

Στη λίστα του πρωταθλήματος βρίσκεται ήδη στην 25η θέση, ισοβαθμώντας με δύο παίκτες που άφησαν το δικό τους στίγμα στον Πειραιά, τον Ριβάλντο και τον Κέβιν Μιραλάς. Ο Πέτρος Καραβίτης, που κατέχει την 20ή θέση με 49 τέρματα, δεν φαντάζει πλέον μακριά, ενώ συνολικά ο Ελ Κααμπί είναι 23ος, απέχοντας μόλις 13 γκολ από την κορυφαία 20άδα.

Αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, έχοντας κατά μέσο όρο 30 γκολ ανά σεζόν στα δύο πρώτα του χρόνια στον Πειραιά τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεπεράσει σύντομα αυτό το ορόσημο. Και αν παραμείνει για περισσότερα χρόνια στον Ολυμπιακό, δεν αποκλείεται να διεκδικήσει μια θέση ακόμη και στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων σκόρερ που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς ένας αποτελεσματικός φορ, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που έχει όλα τα φόντα να γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό, δίπλα σε ονόματα-σύμβολα του συλλόγου.